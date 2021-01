Pescara piange la scomparsa di Antonio Pagniello, camionista deceduto per un malore dopo un fermo di polizia. L’uomo lascia due figlie piccole.

Un normale controllo di polizia è costato la vita ad un camionista di Pescara, il 40enne Antonio Pagniello che è spirato per un malore dopo essere stato sottoposto ad un fermo di routine dagli agenti della Polizia Stradale. A detta di chi ha operato il controllo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e a nulla è valsa la corsa in ospedale. Antonio si stava recando a lavoro sul suo automezzo quando nella zona dell’Ibisco, sulla circonvallazione che porta a Città Sant’Angelo ha incontrato un posto di blocco della Polizia. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per effettuare dei controlli, forse – data l’ora tarda – per verificare eventuali violazioni del coprifuoco anti Covid come è spesso successo negli ultimi mesi. Mentre l’uomo prendeva i documenti del mezzo, ha improvvisamente mostrato i sintomi di un malessere. Pochi attimi dopo, si è accasciato sul volante del mezzo.

Gli agenti hanno immediatamente chiamato il 118 dopo aver capito che Antonio Pagniello era appena stato vittima di un grave malore: la corsa in ospedale però non è servita e l’uomo è spirato poco dopo, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco. La città di Pescara è in lutto per la morte dell’uomo che era sposato e lascia due figlie di appena 5 e 3 anni: “Un marito, un papà e un uomo meraviglioso. Grazie per averci dato la possibilità di conoscerti e di aver trascorso insieme a noi momenti unici. Resterai nei nostri cuori“, recita uno dei tanti messaggi di cordoglio che i concittadini dell’uomo hanno voluto pronunciare per ricordare Antonio. L’uomo lavorava da anni come camionista per una ditta di nome “Acqua e Sapone”: la sua grande passione per le auto sportive ha fatto si che anche il club automobilistico sportivo Deltamania di cui faceva parte porgesse le sue condoglianze per la sua improvvisa e assurda scomparsa: “I soci del Deltamania club porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del caro amico Antonio”, recita un comunicato del club sportivo sulla sua pagina social.