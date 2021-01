Sara Croce, l’intimo è un filo interdentale: “Però così ci fai venire un colpo”

Sara Croce ha scatenato i follower di IG con una foto in intimo che non ha lasciato spazio all’immaginazione e che ha fatto il giro del web

“Bellezza atomica ed illegale”, “Mammamia sei da infarto”, “La perfezione”, “Non ci sono parole per definirti”. Sono solo alcuni dei commenti che i follower di Instagram hanno riservato alla Bonas di Avanti un altro, che ha infiammato il web con uno dei suoi scatti a dir poco bollenti. Non è la prima volta che accade che una sua foto faccia il classico giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Ormai la popolarità della Venere di Garlasco ha raggiunto livelli altissimi, non solo per le sue apparizioni televisive ma soprattutto per la sua notorietà su Instagram. La compagna del calciatore Gianmarco Fiory sta attraversando un momento molto felice. Prima l’amore trovato in estate, con una relazione che sembra andare a gonfie vele e che le regala stabilità e pace interiore. Ma anche i successi professionali tra programmi televisivi e web.

Sara Croce ha un grandissimo seguito soprattutto su Instagram. Dove tra storie e post riesce a raggiungere numeri da star del web. Per rendersi conto della sua popolarità raggiunta basta andare a dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale, con i like ed i commenti sotto i post che certificano il suo ruolo ormai da influencer. I suoi post molto spesso fanno il classico giro del web, cosa che è capitato all’ultimo che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i comenti. Se ne riuscite a trovare qualcuno in grado di sintetizzare l’opera d’arte che hanno descritto i suoi follower di Instagram. Infatti tantissimi sono stati i commenti di approvazione allo scatto in intimo, così sottile e trasparente che i fan lo hanno paragonato ad un “filo interdentale”. Curve visibili che hanno stuzzicato le fantasie dei follower che come detto si sono scatenati in commenti anche coloriti che hanno confermato l’amore nei suoi confronti del popolo del web.