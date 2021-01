Meteo oggi venerdì 8 gennaio: in arrivo schiarite in alcune regioni. La situazione

Meteo oggi venerdì 8 gennaio: miglioramenti in arrivo in alcune regioni, con schiarite e soleggiate dal mattino. Ma non ovunque. La situazione

La giornata di oggi presenta finalmente dei miglioramenti generali dopo giorni di forti criticità su tutto il territorio. Sia nelle regioni del Nord che del Centro e del Sud infatti si registreranno schiarite consistenti, con il bollettino meteo che avrà minori criticità già rispetto alle ultime 24 ore. Non mancheranno le insidie sul Nordovest con banchi di nebbia e ghiaccio a rendere critica la circolazione veicolare in alcune aree. Maggiore instabilità sull’Italia Centrale con piogge concentrate sulle regioni adriatiche, al Sud addensamenti e piogge in riduzione. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alle condizioni della giornata odierna.

Cominciamo come sempre la nostra analisi meteo con le regioni del Nord. Qui i miglioramenti saranno consistenti, con le temperature rigide che persisteranno sui rilievi alpini e forte freddo nelle ore serali. Ma in generale la giornata resterà asciutta, con locali addensamenti sull’Emilia Romagna. Ancora nebbia in Val Padana, forte anche il rischio ghiaccio soprattutto nelle ore mattutine e serali. Venti settentrionali deboli o moderati a completare lo scenario, temperature stazionarie e nei valori massimi comprese tra i 2° di Aosta ed i 7° di Genova a rimarcare che il freddo resterà ancora protagonista.

Sul Centro Italia le maggiori insidie, con il vortice ciclonico dei giorni scorsi in ritirata ma che vivrà le sue ultime ore proprio su questa area. I segnali peggiori sull’area adriatica, con interessamenti quindi in Abruzzo e nelle Marche. Altrove giornata asciutta o caratterizzata dalla presenza di nuvole sparse. Bollettino meteo che presenterà poche criticità rispetto ai giorni scorsi, con i mari che resteranno poco mossi ed i venti deboli o moderati. Cattivo tempo che toccherà la Sardegna, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco sin dal mattino nella parte occidentale. Temperature che faranno registrare un leggero miglioramento, valori massimi compresi dai 14° di Cagliari ed i 7 di L’Aquila.

Al Sud poche le criticità registrate, con la situazione metereologica in forte miglioramento. In Campania le piogge si ridurranno sensibilmente rispetto ai giorni scorsi, con la situazione sull’area tirrenica che farà registrare una tregua rispetto alle ultime 24 ore caratterizzate da temporali anche violenti. Le aree maggiormente interessate al maltempo odierno resteranno quelle della Puglia e della Basilicata. Con interessamenti maggiori nell’area del Salento. Bel tempo in Calabria e Sicilia, venti deboli o moderati, mari poco mossi ovunque. Nessuna problematica per i collegamenti con le isole minori. Temperature in lieve aumento, valori massimi compresi tra i 17° di Palermo ed i 10° di Potenza.

Nuove perturbazioni possibili nella giornata di domani sabato 9 gennaio, con interessamenti maggiori sul Centro Italia e sulla Sardegna. Rinviamo ai prossimi bollettini l’analisi completa di tutto il fine settimana con tutti gli aggiornamenti.