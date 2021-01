Caterina Balivo, l’outfit da allenamento fa impazzire il web: “Spettacolare”

Caterina Balivo in versione ‘sportiva’ ha confessato ai follower uno dei suoi propositi per il 2021, ma ha incantato con la sua sensualità

Anche con la foto in versione sportiva la conduttrice napoletana è riuscita a scatenare l’interesse generale dei suoi follower mettendo in risalto le sue qualità fisiche che non restano mai inosservate. Ma anche per il tema che ha toccato e che ha ispirato ancora una volta i fan che non hanno esitato nel rispondere alla sua domanda. Dalla sua uscita di scena, temporanea, dal mondo della televisione per restare accanto alla sua famiglia in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, le sue ‘quotazioni’ su Instagram sono salite tantissimo. Con i follower che non possono vederla alla guida di una trasmissione tutta sua e che si ‘accontentano’ di poterne seguire le storie personali attraverso il web. E c’è da dire che in questa nuova veste di influencer si trova a suo agio alla grande. I numeri che infatti riesce a collezionare sono di tutto rispetto, proiettandola tra i personaggi pubblici che i assoluto rimangono tra i più seguiti della televisione. Tanti i follower che in questi mesi hanno rivolto tantissimi appelli alla conduttrice, che ha invece mirato dritto per la sua strada rimanendo coerente con la decisione che ha preso durante il primo lockdown di marzo scorso. “Torna in televisione, ci manchi. E poi di influencer ne abbiamo già troppi” il commento che spesso si legge sotto i suoi post.

Caterina Balivo è rimasta ferma sulla sua decisione. Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus non se l’è sentita di stare lontana dalla famiglia e rischiare un contagio che ancora oggi rimane una minaccia per tutti. Tante le avventure che ha raccontato ai suoi follower in questi mesi. Con foto video e storie che spesso hanno messo in risalto anche le sue doti fisiche che non finiscono mai di stupire i suoi fan. Che soprattutto sul web diventano sempre di più. Nelle ultime settimane è finita anche al centro di alcune discussioni televisive, con alcune indiscrezioni che la vedrebbero in pole position in caso di un eventuale abbandono di Mara Venier alla guida di Domenica In. La corsa alla successione della conduttrice veneziana è cominciata da tempo, con la bella napoletana che viene indicata spesso tra le pretendenti al trono di zia Mara. Altre voci invece la vorrebbero al timone di un programma serale del fine settimana. In attesa che si possa sapere qualcosa di più sul suo futuro televisivo la diretta interessata si diverte a postare della foto che stuzzicano i follower. In tenuta sportiva e con le curve in evidenza ha chiesto a tutti: “Buon proposito per il 2021? Mai mollare! 💪🏻✌🏻E il vostro?!”. Tante le risposte al post, come migliaia i like ricevuti. E per voi, quale il buon proposito di questo 2021?