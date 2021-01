L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, pubblica un video di nudo su Instagram, ma i suoi followers non hanno gradito tanto da censurarlo, ecco come ha reagito l’influencer

Eleonora Rocchini è un ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha partecipato nel programma di Maria De Filippi nel 2016 e da quel momento moltissimi telespettatori si sono affezionati a lei, sia per la sua bellezza ma anche per la sua simpatia travolgente, grazie a questo percorso su canale 5 la ragazza è diventata a tutti gli effetti una modella professionista e ha anche creato una sua linea di moda chiamata, Maison Roel.

Eleonora è molto seguita sui social, infatti il suo profilo Instagram conta 1 milione di followers, di recente la modella ha fatto molto discutere sul web per aver postato un video di nudo, che ha fatto molto scalpore fino ad essere segnalato da moltissimi suoi seguaci, probabilmente non condividono il pensiero della Rocchini di mostrarsi senza veli, scopriamo cosa è successo.

Eleonora Rocchini: il video senza veli fa discutere sul web

Come dicevamo la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha creato una sua linea di moda, la Maison Roèl, la ragazza ha creato un profilo dedicato al suo brand e ha iniziato a caricare i primi scatti con i suoi nuovi capi d’abbagliamento, negli ultimi post Eleonora ha postato un video (qui sopra) in cui si mostra completamente nuda, la Rocchini nella descrizione del video ha scritto “Per i 10k di Maison Roèl raggiunti in pochissime ore, vi avevo promesso un piccolo spoiler un po’ “hot”… Promessa mantenuta. Sapete quanto adoro andare contro certi pregiudizi. Quindi tutto ciò che rappresenterà Roèl sarà proprio l’essere libere di mostrarsi e essere ciò che si vuole senza limiti né tabù“.

Alla fine della descrizione del video Eleonora ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi followers che continuano a segnalare il video su Instagram, facendolo cancellare perché il social lo ritiene non opportuno “Continuate a segnalarmi, continuerò a ripostarlo all’infinito.”

Insomma la bella influencer non molla il colpo, continua a rimettere si Instagram il video di nudo ogni volta che le viene cancellato, il suo intento è quello di abbattere i pregiudizi sulle donne, che secondo alcuni non hanno il diritto di mostrarsi come vogliono.