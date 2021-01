Morto Solange: il famoso sensitivo e personaggio televisivo aveva 69 anni. E’ stato trovato senza vita nella sua casa di Collesalvetti. Decesso per cause naturali

E’ morto Paolo Bucinelli, in arte Solange, famoso sensitivo ma anche personaggio televisivo molto conosciuto anche a livello nazionale avendo partecipato anche a trasmissioni in Rai e Mediaset. Aveva 69 ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Collesalvetti. Al momento non ci sono conferme mediche ufficiali, ma sembrerebbe che la morte sia avvenuta per cause naturali. Drammatico il ritrovamento del corpo, con gli amici che hanno allertato i vigili del fuoco. Rimasto assente per parecchi giorni, gli amici si sono recati presso la sua abitazione. Sentendo squillare il cellulare all’interno hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo dei sanitari del 118 il sensitivo è stato dichiarato morto già da qualche ora. Sgomento tra amici e familiari del personaggi pubblico, che ha lasciato un grande ricordo nel mondo della televisione dove era spesso presente. Sul posto anche i Carabinieri. Buccinelli nei giorni scorsi era stato dimesso dall’ospedale dopo problemi glicemici, e adesso si attendono i risultati dell’autopsia. Ma per lui di teme un malore improvviso. Non ci sarebbero altre piste al vaglio degli inquirenti, anche perché sul corpo non sono stati rilevati segnali di violenze che potrebbero far sospettare qualcosa di diverso dal decesso per cause naturali.

La morte di Solange ha sconvolto tantissimi personaggi della televisione. Infatti il sensitivo era molto apprezzato dal pubblico ma anche dai colleghi. In passato ha partecipato anche a Domenica In con Mara Venier, e nel periodo del Festival di Sanremo veniva intervistato da varie televisioni anche per avere una risposta anticipata sul possibile vincitore. La sua carriera artistica ha avuto dei successi anche televisivi. Nel film “Matrimonio alle Bahamas” del 2007 ha interpretato se stesso, poi impegni teatrali ed altre apparizioni in televisioni locali.