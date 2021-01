Miriam Leone in autoreggenti fa impazzire i follower: “La Befana vien di notte”

Miriam Leone, bellezza mozzafiato su Instagram: l’attrice siciliana ha fatto impazzire i suoi follower con un dettaglio davvero bollente

Uno scatto che ha fatto il giro del web e che ha mostrato una bellezza sensazionale ai follower di Instagram dell’attrice siciliana. Ormai da tempo è diventata uno dei personaggi più seguiti sul web grazie alle sue doti fisiche che la rendono spesso irresistibile. Il suo successo cinematografico le ha permesso di acquistare una popolarità massima sul web, soprattutto su Instagram. Infatti, oltre al suo profilo personale, ci sono tante fan page che pubblicano tantissime foto e video della ‘rossa’ più famosa d’Italia. Tra un impegno su un set ed un altro, riesce sempre a trovare il tempo per far parlare di sé, con storie o post che risaltano le sue qualità che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Che ad ogni pubblicazione non riescono a trattenere il loro entusiasmo nei suoi confronti che viene espresso in like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Leone Instagram Fanpage (@miriamleonee)

Miriam Leone è seguitissima da alcune fan page che pubblicano delle foto dell’attrice siciliana. L’ultima di una di queste pagine è stata irresistibile per i follower che non hanno potuto fare a meno che esprimere tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Giocando con la sua sensualità e con la festività dell’Epifania, ha commentato sotto la foto: “La Befana vien di notte”, lasciando i fan senza parole a causa di un dettaglio davvero bollente. In completo bianco e con le gambe accavallate, ha scatenato le fantasie dei follower per via degli autoreggenti in vista e con il gioco del vedo non vedo che ha stuzzicato le fantasie generali. Uno scatto che in effetti non ha bisogno di troppi commenti e che ha riscosso un successo clamoroso, l’ennesima attestazione di affetto ed amore nei confronti della bellezza siciliana che continua a far innamorare tantissimi fan. Dallo scatto pubblicato sotto, lasciamo a voi i commenti.