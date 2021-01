Meteo oggi giovedì 7 gennaio: rimane il freddo su molte regioni. I dettagli

Meteo oggi giovedì 7 gennaio: ancora una giornata di forte freddo, ma anche temporali, su gran parte delle regioni. Tutti gli aggiornamenti

Bollettino meteo che anche nella giornata di oggi si presenta nel segno dell’instabilità e delle temperature fredde e vicine allo zero, con l’Italia centrale maggiormente interessata al ciclone che sta favorendo correnti fredde sul nostro paese provenienti dal Nord Europa. Nubi sparse nelle prime ore del mattino, poi la perturbazione scenderà al Centro ed in alcune aree del Sud. Nebbie presenti a valle, ghiaccio e neve sui rilievi. Ma analizziamo nel dettaglio la situazione con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord mattinata con tempo instabile e bollettino meteo variabile, con nebbie mattutine su Piemonte parte della Lombardia e Val Padana. Con il trascorrere delle ore gli addensamenti lasceranno spazio a delle schiarite, con il clima rigido che rimarrà sui rilievi alpini. Insidie ghiaccio in Piemonte, ma in generale temperature vicino allo zero per tutta la giornata. Il termometro nei valori massimi farà registrare 7° a Genova e 2° a Torino. Venti moderati o deboli e mari poco mossi anche nel canale ligure.

Al Centro addensamenti e cielo grigi caratterizzeranno la situazione meteo per tutta la giornata. Maltempo a cominciare dalla Sardegna, ed in generale sulle aree tirreniche. Ancora piogge e maltempo quindi in Toscana e Lazio, ma interessamenti possibili anche in Abruzzo Molise e Marche. Neve possibile sui rilievi appenninici dai 700 metri e temperature che si manterranno molto fredde soprattutto nelle ore serali. Valori massimi che resteranno compresi tra i 5° di L’Aquila ed i 14° di Cagliari. Mari poco mossi e venti deboli o moderati.

Sulle regioni meridionali instabilità parziale e possibili piogge nelle ore mattutine su Campania Basilicata e parte della Puglia. Locali addensamenti anche sulle Marche e rovesci nelle ore mattutine, sul resto delle regioni sole e bel tempo per tutta la giornata. Venti deboli e mari poco mossi favoriranno anche i collegamenti con le isole minori. Le temperature, stazionarie rispetto alle ultime 24 ore, rimarranno comunque fredde e nei valori massimi comprese dai 17° di Palermo ed i 9° di Potenza. Nei prossimi bollettini gli aggiornamenti approfonditi anche per il prossimo fine settimana.