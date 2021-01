Meteo domani venerdì 8 gennaio: schiarite in vista, ma non in tutte le regioni

Meteo domani venerdì 8 gennaio: miglioramenti in vista del fine settimana, con molte schiarite. Piogge ancora presenti in alcune regioni

Bollettino meteo per la giornata di domani che si presenta finalmente con dei miglioramenti in vista anche nelle regioni del Nord. Piccole criticità nella mattinata a causa di possibili banchi di nebbia e ghiaccio, insidie che renderanno critici gli spostamenti veicolari. Nel resto dell’Italia, sia al Centro che al Sud pochi addensamenti, che si concentreranno stavolta maggiormente sull’area adriatica e sulla Sardegna. Di seguito l’analisi metereologica per le prossime 24 ore con approfondimenti dalle regioni.

Al Nord bollettino meteo caratterizzato da miglioramenti sensibili rispetto agli ultimi giorni. Rimarranno le temperature rigide sui rilievi, ma scomparirà la pioggia con ampie schiarite su tutto il territorio. Possibili insidie mattutine provocate da banchi di nebbia e ghiaccio che richiederanno prudenza negli spostamenti veicolari. Addensamenti nel corso della giornata nella Val Padana, ma complessivamente la giornata resterà asciutta in tutte le regioni. Mari poco mossi e venti settentrionali a confermare le basse temperature. Valori massimi compresi tra i 7° di Genova ed i 2° di Aosta.

Al Centro meteo leggermente più instabile, con ampie soleggiate sull’area tirrenica mentre il maltempo si sposterà sul versante adriatico, con possibili addensamenti e piogge nell’arco della giornata sull’Abruzzo e nelle Marche. Sul resto delle regioni la giornata si manterrà soleggiata o poco nuvolosa con l’assenza di perturbazioni di rilievo. Maltempo in Sardegna, con piogge dal mattino ed in generale fino alla serata. Le temperature saranno il lieve aumento ed i valori massimi varieranno dai 7° di L’Aquila ed i 13° di Cagliari.

Al Sud bollettino meteo in forte miglioramento, con possibili schiarite anche su parte della Campania, che negli ultimi giorni ha visto presenti forti precipitazioni anche per diverse ore della giornata. Non siamo alla tregua su tutto il territorio, ma già rispetto alla giornata di oggi la situazione resterà nettamente migliorata. Piogge possibili in Basilicata e Puglia, soprattutto nell’area del Cilento. Soleggiate in Calabria e Sicilia, venti deboli o mari poco mossi. Nessun problema con i collegamenti con le isole minori. Temperature stazionarie e valori massimi compresi tra i 10° di Potenza ed i 18° di Palermo.