Dayane Mello si confessa all’interno della casa del GF Vip e racconta un tristissimo momento della sua vita. La showgirl racconta che a soli sedici anni ha provato a togliersi la vita, ecco cosa ha portato la modella ad un gesto così estremo.

Dayane Mello si è presentata subito come una donna dal carattere forte e indipendente. Un amazzone che nei 4 mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha più volte affrontato il suo passato raccontando ai suoi compagni di viaggio la difficile condizione nella quale è cresciuta in Brasile. Fino ad ora però non aveva voluto raccontare di un triste momento che ha caratterizzato la sua adolescenza. Un periodo difficile durane il quale la brasiliana ha dovuto affrontare tanti problemi e abusi che l’hanno portata anche a prendere delle decisioni drastiche. Complice un momento di confidenze a bordo piscina con Mario Ermito, Dayane ha voluto parlare del rapporto molto conflittuale con suo padre e di quella volta che non sopportando più il dolore ha deciso di provare a togliersi la vita. Un gesto che fortunatamente non ha portato alla morte della showgirl ma che ha cambiato la sua vita per sempre. A seguito di un litigio con il padre nel quale era stata picchiata Dayane racconta di aver preso tutti i medicinali di sua nonna che le hanno causato delle forti convulsioni. Una volta arrivata in ospedale le è stata fatta una lavanda gastrica e pochi giorni dopo è stata dimessa.

Sul sito non hanno caricato neanche un secondo di clip riguardo il momento buio della vita di Dayane. Lo condivido io, perché merita di essere ascoltata! #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/vbIhBcJ4zE — estreghetta (@_heysestra) January 5, 2021



Un momento terribile durante il quale non trovata una via d’uscita:“Non volevo più vivere, ero arrivata al punto di pensare di buttarmi sotto una macchina” ha raccontato. Il tentato suicidio però è servito a far iniziare alla showgirl un percorso di psicoterapia importantissimo per la sua guarigione. Dayane racconta a Mario che dopo quel giorno è riuscita ad affrontare il suo dolore smettendo finalmente di trascurarlo ed ignorarlo. Una volta preso atto e sentito tutta la sofferenza ha potuto mettere un punto e iniziare una nuova vita.

Oggi la bella modella racconta di amare la sua vita e di aver trovato nell’amicizia e nell’amore una fortissima motivazione. Dopo tanti momenti difficili finalmente Dayane sta vivendo un momento professionale felice e soprattutto una vita sentimentale piena d’amore grazie all’arrivo della sua bambina Sofia.