Elettra Lamborghini sta male, la confessione: “Non bisogna vergognarsi”

Elettra Lamborghini ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram: la cantante bolognese ha aggiornato tutti sul suo stato di salute

La cantante e web influencer è come sempre molto attiva su Instagram, soprattutto con le sue storie dove ama aggiornare i follower su tutto quello che le capita. Non solo attività lavorative, ma anche vita personale ed episodi di tutti i giorni che condivide con migliaia di persone, avendo anche un rapporto diretto con loro rispondendo alle domande. Insomma, è proprio questa la dote caratteriale che conquista i suoi fan, che l’apprezzano non solo per doti fisiche ma anche per quelle caratteriali. Sempre con il sorriso pronto e la battuta facile, riesce a tenere testa a tanti suoi ammiratori che le fanno tantissime domande. Ma la 27enne bolognese è anche una bella ragazza, con delle curve bollenti che spesso lasciano senza fiato il popolo di Instagram. Nelle ultime storie ha raccontato un problema che ha avuto negli ultimi giorni e che l’ha fatta preoccupare molto.

Elettra Lamborghini ha trascorso un 2020 molto intenso, con tante esperienze personali. In primo luogo c’è stato il Coronavirus che ha stravolto anche la sua vita, con l’impossibilità di viaggiare con regolarità e poter stare in mezzo alle persone. Poi la tragica morte della sua cavalla Lolita, che l’ha fatta star male per parecchio tempo. Ma ci sono stati anche eventi importanti, il primo di tutti il matrimonio con Afrojack il 26 settembre. Un giorno memorabile per lei e per i suoi invitati, una data scalfita nella sua mente. Impossibile non ricordare le tante disavventure che le hanno procurato qualche preoccupazione. Poi una confessione che ha preoccupato i follower: “Non sono stata bene nelle ultime settimane, ma per fortuna adesso va meglio”. Poi la spiagazione: “Bisogna ammetterlo, non c’è niente di male e ogni tanto capita. Non ero nemmeno me stessa, e mi ero mancata, adesso sto bene”. Sospiro di sollievo per i follower che l’hanno ritrovata in piena forma.