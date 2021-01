Sonia Lorenzini, la scollatura è evidente e l’occhio dei follower cade proprio li

Sonia Lorenzini ha postato una foto su Instagram per fare gli auguri ai follower nel giorno dell’Epifania, ma l’occhio è caduto proprio li

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza un dettaglio davvero bollente che non è passato affatto inosservato. Non è la prima volta che accade che la 29enne mantovana riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower a suon di scatti senza veli che hanno fatto impazzire i suoi fan. Dalla sua apparizione come tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi ne ha fatta di strada, anche se la sua recente partecipazione al GF Vip è apparsa sottotono e si è conclusa con una eliminazione che ha deluso i suoi sostenitori che si aspettavano probabilmente da lei qualcosa di più. Nel programma di Alfonso Signorini si ricorda senza dubbio il suo zampino nella rottura dell’amicizia tra Rosalinda e Dayane, poi altri alterchi che non le hanno permesso di farsi apprezzare nel modo giusto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Ma Sonia Lorenzini mantiene un grande seguito sui social, anche perché i suoi follower dimostrano di apprezzare le sue qualità fisiche che catturano l’attenzione generale. Con 897mila follower sulla pagina ufficiale, si avvicina a passi veloci al traguardo di un milione, confermandosi personaggio pubblico a tutti gli effetti. L’ultimo scatto è stato un ‘omaggio’ ai tanti fan che stravedono per lei e che non perdono occasione per manifestare il loro apprezzamento nei suoi confronti. Cosa che è accaduta puntualmente con lo scatto di auguri di buon Epifania ai suoi fan: “La befana vien di notte con….Continuate voi! Auguri befaneeeeeee😂❤️”. Una foto che ha messo in evidenza un particolare bollente non sfuggito ai follower: una scollatura abbondante che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Tantissimi i commenti dei follower, anche ironici: “Hai le scarpe rotte” ha scritto qualcuno evidenziando il primo piano a mezzo busto che la web influencer ha pubblicato, e che noi proponiamo sotto lasciando a voi i commenti.