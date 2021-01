Sandra Milo, guerra sui social: “Ricevo proposte oscene, ora basta!”

Sandra Milo è al centro dell’attenzione sui social: nelle ultime ore, come fa sapere, sta ricevendo valanghe di proposte oscene. “Robe da matti“, ha commentato. Ecco che cosa sta succedendo.

Sandra Milo non ce la fa più e su Instagram ha annunciato pubblicamente il problema che la sta assillando negli ultimi tempi: l’attrice infatti sui social sta ricevendo numerose proposte oscene da parte di uomini maleducati che le invierebbero addirittura delle foto intime in direct, contro il suo volere.

Si tratta di una vera e propria violenza, che ha costretto la Milo a parlarne con i followers. La maggior parte di loro si è schierata a suo favore, ma una minima parte di haters ha invece rincarato la dose. Ecco che cosa è successo.

Sandra Milo: le proposte oscene

Sandra Milo è particolarmente agguerrita e ha deciso di non perdonare chi non la rispetta, pubblicando nelle Instagram stories i commenti maleducati di chi la vuole offendere.

È nato infatti nelle ultime ore un vero e proprio caso, che ha visto l’attrice 87enne protagonista di una vicenda particolare: su di lei si sono scagliati tanti haters che tramite messaggi privati o pubblici le hanno fatto delle proposte sessuali, talvolta anche inviando delle fotografie dei propri membri, di certo non richieste e anzi particolarmente sgradite.

Il servizio fotografico senza veli

Ma che cosa ha scatenato questa ondata di reazioni? Sembra siano state le sue fotografie di nudo recentemente uscite ad aver dato il via su larga scala a questa serie di commenti decisamente poco graditi: solo poco tempo fa infatti era uscito un servizio fotografico per il magazine Flewid con “Sandrocchia” come protagonista. Ciò che aveva tanto fatto parlare erano le circostanze di queste fotografie: Sandra a 87 anni aveva infatti posato praticamente nuda, coperta solo a tratti da un lenzuolo bianco. La vicenda aveva colpito anche perché nonostante la sua età, la Milo aveva mostrato delle perfette gambe ancora in piena forma.

Quello era stato un bell’esempio di come una donna, anche se non più in tenera età, può sentirsi bella e attraente a prescindere dagli anni che ha. Esempio che però è stato “rovinato” dalla schiera di haters che hanno reagito riempiendo Sandra Milo di proposte indecenti e materiale pornografico, contro i quali l’attrice sta lottando per rivendicare il proprio diritto di esprimere la sua femminilità in maniera del tutto libera e personale.

Le parole sui social di Sandra Milo

Particolarmente significativo è stato un commento di Sandra in risposta ad un hater, che la stessa ha poi ripostato nelle sue Instagram Stories per ribadire il concetto. “Il corpo delle donne è delle donne e ne fanno l’uso che vogliono. Non sono nuda, si vedono solo un paio di gambe (molto meno di ciò a cui si assiste in spiaggia d’estate o sui social in cui uomini e donne sono quasi completamente nudi) e nessun uomo deve sentirsi autorizzato a spingersi oltre se una donna non dimostra di gradire le sue attenzioni“, ha esordito l’attrice.

Ed è a questo punto che per la prima volta ha rivelato il suo problema, ossia il ricevere fotografie indesiderate, spiegando che in realtà succede da ben prima della pubblicazione delle foto artistiche. Sandra avrebbe pure le prove: c’è stato anche chi ha inviato una richiesta formale via mail alla figlia per un invito a cena, come se fosse una vera e propria escort. “Questo non è ammissibile“, ha concluso, “pretendo lo stesso rispetto che porto a tutti quelli che mi scrivono“.

Ma non solo, l’attrice è stata sommersa così tanto dalle richieste dei “fan” al punto da dover chiarire pubblicamente di non essere interessata a conoscere uomini né sui social né nella vita reale. “Robe da matti“, ha commentato.

L’attrice dopo essere stata investita dalle polemiche adesso vuole solo essere libera di poter esprimere la sua sensualità e dichiara guerra a chi le vuole male: “Se gli haters vogliono la guerra che guerra sia. Io non mi piego a questa logica, alla dittatura dell’odio al riparo di una tastiera“. Immediato il sostegno invece dei fan, che non smettono, via social, di farle sentire il loro sostegno.

Come si concluderà allora la vicenda? Tutto è ancora in atto: i comportamenti inopportuni si verificano ogni giorno ai danni di Sandra, che puntualmente non manca di condividerli e condannarli nelle sue Instagram Stories.

Di seguito alcuni esempi dei commenti che Sandra Milo ha ricevuto sui social.