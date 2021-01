Maria Teresa Ruta durante l’ultima puntata del GF Vip ha rivelato in diretta un dettaglio shock sul suo passato. La Ruta ha ammesso di aver rifiutato la corte del Principe Alberto di Monaco. Ecco le sue dichiarazioni.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha lasciato tutto il pubblico senza parole, rivelando in diretta un dettaglio shock sul suo passato e su un suo ammiratore speciale. La Ruta infatti ha ammesso di aver rifiutato la corte del Principe Alberto di Monaco che avrebbe voluto passare la notte con lei. Così Alfonso Signorini ha subito insistito, da buon giornalista, con le domande ed ha iniziato ad indagare sull’argomento: “Ho sentito la Ruta fare una confessione shock” dice il conduttore di Chi.

La gieffina senza problemi ha iniziato così a raccontare la vicenda accaduta anni prima: “Assolutamente sì. C’era questa serata di gala, ha scelto me cioè mi hanno portato lì, ero seduta accanto a lui, abbiamo chiacchierato tutta la sera, c’era da fare il primo ballo, lui ha chiesto a me di ballare. Avevo un abito bellissimo devo dire quella sera e facevo la mia bella figura, poi siamo andati in un night e poi abbiamo chiacchierato tanto, e mi ha chiesto se mi volevo fermare o se la macchina doveva riportarmi a Milano, ho detto che se la macchina mi portava a Milano era meglio perché ero una donna sposata“. Un racconto che ha lasciato tutto il pubblico e anche Signorini senza parole. Ancora una volta però, Maria Tera Ruta ha dimostrato di essere stata sempre fedele a suo marito Amedeo Goria, tanto da rifiutare addirittura l’invito di un principe a dormire insieme.

Amedeo Goria ha tradito Maria Teresa Ruta?

Dopo le dichiarazioni piccanti di ieri sera relative al Principe Alberto di Monaco, ancora una volta Maria Teresa ha dimostrato la sua fedeltà nei confronti del marito Amedeo Goria, nel periodo del loro matrimonio. Non si può dire invece lo stesso per il telecronista sportivo e padre dei suoi figli. Ospite di Barbara d’Urso, a ottobre, fu Goria stesso ad ammettere i suoi errori del passato dicendo: “Le mie colpe me le sono sempre prese. Al 70 per cento ha ragione lei, il matrimonio è finito più per colpa mia, perché sono stato io ad avere delle leggerezze nel nostro rapporto, per questo non posso rimproverarla di nulla. Se l’ho tradita? Probabilmente è successo. Ma non è storia attuale, ormai siamo divorziati da tanti anni e non l’ho mai negato”