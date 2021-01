Maria Grazia Cucinotta si traveste da Befana: “Da te andrebbe bene anche il carbone”

Maria Grazia Cucinotta in versione Befana sexy scatena i suoi follower che impazziscono davanti al suo fascino e a delle curve bollenti

L’attrice siciliana in versione Befana sexy 2021 ha regalato uno scatto bollente ai suoi follower di Instagram. Nell’ultimo periodo la 52enne messinese è davvero molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove riesce a catturare l’attenzione di migliaia di fan che la seguono con grande passione apprezzandone bellezza e sensualità, ma anche curve bollenti. La sua carriera artistica non ha bisogno di presentazioni. Tanti sono stati i successi per lei in un percorso che l’ha portata adesso nel pieno della maturità, mantenendo la freschezza fisica che le consente di far perdere la testa a tantissimi follower. Per lei gli anni sembrano si siano fermati tanto che potrebbe reggere il confronto con tantissime donne anche più giovani di lei. Questa la chiave del suo successo che le consente di rimanere tra i personaggi pubblici più famosi sul palcoscenico nazionale.

Maria Grazia Cucinotta ha riscosso un grande successo con il post in versione Befana 2021. In sella ad una scopa, in autoreggenti ed abbondante scollatura, ha voluto far impazzire il web, con uno scatto che ha evidenziato tutta la sua sensualità e bellezza che conserva intatta con il trascorrere degli anni. Possiamo dire senza dubbio che oggettivamente la 52enne messinese resta tra le donne più affascinanti del panorama nazionale. I follower di Instagram si sono accorti di questo particolare, e soprattutto nel post della Befana hanno voluto esprimere tutto il loro gradimento verso un attrice che ancora oggi riscuote un grandissimo successo in tutte le sue apparizioni pubbliche. Post che come abbiamo sottolineato è stato un grandissimo successo tra like e commenti di complimenti di risposta a quello della diretta interessata che scritto sotto la sua foto: “E’ arrivata la Befana?”. “Da una befana come te andrebbe bene anche il carbone” ha scritto un follower. Foto che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.