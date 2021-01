Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi infiammano il web: “In giro a portare regali”

Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi scatenate sul web: come due “Befane” sexy mostrano le loro curve bollenti che infiammano i follower

Le due showgirl hanno infiammato Instagram con una foto che ha esaltato la loro bellezza ma anche l’ironia che le contraddistingue. Amiche inseparabili sul lavoro ma anche nella vita, sono tra i due volti maggiormente apprezzati nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Insieme a Sara Croce e Maria Mazza per un quartetto di assoluta bellezza e sensualità, ma anche curve bollenti che fanno perdere la testa agli spettatori della fortunata trasmissione Mediaset ma anche ai follower che le seguono su Instagram. Le due amiche nell’ultimo post hanno scatenato le reazioni del web grazie alla loro ironia e alle doti fisiche che non passano inosservate. Giocando sul giorno dell’Epifania hanno regalato sensualità e sorrisi ai follower che rispondono sempre presente a suon di like e commenti che esprimono la popolarità ed il gradimento per entrambe. L’ultimo post è stato preso d’assalto ed ha infiammato il web.

Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi sono molto amiche anche al di fuori della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. La loro sintonia è apparsa evidente con lo scatto che le due hanno postato su Instagram, scherzando come tante altre loro colleghe hanno fatto sul giorno dell’Epifania. Entrambe sorridenti e scollate, si sono definite (foto sopra) due Befane intente a smistare regali per i bambini. Post che ha ottenuto numeri importanti sin dal momento della pubblicazione, con tantissimi messaggi da parte dei fan di tutte e due le showgirl che hanno raccolto tantissimi consensi continuando nel loro successo sul web che ormai le vede protagoniste assolute. Tanti i messaggi da parte dei fan che si dicono pazzi di entrambe. I commenti li lasciamo a voi. Ma tra la bionda Laura e la bruna Claudia chi preferite?