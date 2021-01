Carmen di Pietro positiva al Coronavirus: “Tutto questo non è una passeggiata”

Carmen di Pietro ha annunciato la sua positività al Coronavirus con un post su Instagram, esortando i follower a mantenere alta la guardia

La showgirl ha voluto annunciare la sua positività al Coronavirus con un lungo post su Instagram, dove ha messo in guardia tutte le persone che ancora oggi sottovalutano il problema non tenendo conto dei grossi rischi che si possono correre. Non è il primo personaggio dello spettacolo che si presta a questo appello, considerando che ancora oggi ci sono in giro tanti soggetti che non si vogliono arrendere all’evidenza. Negando tutte le conseguenze che si corrono quando non si presta attenzione alle misure di sicurezza. L’ex moglie di Sandro Paternostro ha voluto dare una testimonianza di quello che sta attraversando, senza perdersi però di coraggio ed andando avanti per tornare quanto prima alla normalità. Purtroppo basta un gesto sbagliato ed il contagio si presenta con tutte le sue criticità correlate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial)

Carmen di Pietro nelle scorse settimane è finita al centro dell’attenzione per la sua confessione sulla relazione avuta con Diego Armando Maradona. Dopo la morte del campione argentino ha voluto rendere pubblica il rapporto con l’ex campione del Napoli che si è spento in Argentina il 25 novembre scorso all’età di 60 anni. Una storia che ha raccontato nei minimi particolari, anche nei dettagli bollenti. Adesso per lei si è presentato il contagio da Coronavirus, con le ansie e le apprensioni per un isolamento che resta sempre difficile e complicato da superare: “Io, lontana da mia figlia per colpa del coronavirus, purtroppo sono risultata positiva. Non abbraccio Carmelina da giorni, è in isolamento in una stanza singola perché lei, per fortuna, è risultata negativa al virus È triste tutto questo e non è una passeggiata, chi pensa che è come una semplice influenza dice una cavolata lunga un chilometro. Io ne so qualcosa! Un abbraccio a tutti ❤️”. A voi i commenti.