Anna Falchi senza veli: “La Befana, la mia festa. E la Lazio mi ha regalato una gioia”

Anna Falchi ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza le sue curve che hanno fatto impazzire i follower: “Gioiamo con te”

La conduttrice ha approfittato della vittoria della sua Lazio per festeggiare la festività dell’Epifania con un post senza veli che ha evidenziato le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Come consuetudine, la super tifosa della squadra bianco celeste ama stuzzicare i suoi follower di Instagram con post che mettono in risalto le sue curve ad ogni successo della sua squadra del cuore. Abitudine che ha voluto mantenere anche in questo inizio d’anno, con uno scatto che ha fatto impazzire i suoi ammiratori. Che nemmeno stavolta hanno resistito alla tentazione di commentare la foto che ha ricevuto in pochi minuti tantissimi like e commenti di approvazione. La 48ene di origini finlandesi adesso è un apprezzata conduttrice, che si fa apprezzare per la sua simpatia oltre che per le sue doti fisiche che resistono al trascorrere degli anni.

Anna Falchi rimane uno dei personaggi pubblici più amati ed apprezzati dal pubblico. Bellezza e sensualità le permettono di reggere alla grande il confronto anche con donne più giovani di lei. Ha riscoperto anche i social e da qualche tempo è seguitissima anche su Instagram. Soprattutto perché non perde mai l’ottimismo anche in un periodo non bellissimo riuscendo a strappare sempre un sorriso ai suoi follower. Ma anche a stuzzicare con foto bollenti che mettono in risalto la sua perfezione fisica. Cosa che ha fatto con il post dedicato alla Lazio in occasione della festività dell’Epifania: “E per la mia festa, la Befana ,la Lazio ,mi ha regalato la prima vittoria dell’anno 2021!”. Un post che ha fatto impazzire i fan anche tifosi di altre squadre che a questo punto si augurano quante più vittorie possibili della sua Lazio per poter continuare ad ammirarla. Scatto che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.