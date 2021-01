Samantha De Grenet scoppia in lacrime dopo l’incontro di fuoco con Antonella Elia, la confessione toccante della showgirl “ho avuto un tumore”, ecco cosa ha raccontato

Nell’ultima puntata del Gf Vip Antonella Elia è entrata in casa per confrontarsi con alcuni concorrenti che a suo parere non sono degni di stare all’interno del reality, la prima che ha scelto di vedere è stata Samantha De Grenet, l’opinionista non è riuscita a tenere a freno la lingua e ha fatto diverse affermazioni di cattivo gusto sulla showgirl “sei la regina dell’arroganza, ma chi ti credi di essere? al massimo nella tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola” ma a far arrabbiare gli utenti sul web è stata una frase sull’aspetto fisico di Samantha “sei ingrassata ultimamente dovresti fare più palestra, stai cedendo al peso dell’età” affermazione sicuramente di cattivo gusto a cui la De Grenet inizialmente ha risposto per le rime dicendo “ma tesoro io sono più alta di te di 20 centimetri” per poi nella notte rimuginarci sopra scoppiando in una valle di lacrime.

Samantha inizialmente, come dicevamo non ha dato peso alle offese dell’Elia, ma dopo la fine della puntata è scoppiata a piangere sfogandosi con la sua ex nemica Stefania Orlando, in questo contesto la showgirl ha fatto una confessione inaspettata che ha preso di sorpresa sia la Orlando che il pubblico a casa “prima di parlare della fisicità di una persona dovresti farti due domande, se avessi rivelato quella cosa.. fra donne è brutto, a differenza di Antonella io non gioco su una cosa che potrebbe renderla piccola così, ha strumentalizzato qualcosa che per me è stata una valanga“.

In moltissimi a casa si sono domandati a cosa si riferisse la De Grenet e quale fosse l’avvenimento sulla sua vita privata, naturalmente sia Stefania che gli altri concorrenti della casa hanno preso le parti di Samantha, affermando che le parole dell’Elia sono state troppo offensive.

Samantha De Grenet in lacrime “avevo un tumore”

Non tutti sono a conoscenza del brutto periodo di Samantha a causa di un tumore al seno, infatti per questo motivo per moltissimo tempo è scomparsa dalla tv per combattere questa malattia, solo dopo essere guarita la showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin in cui ha raccontato a Verissimo di quel brutto momento della sua vita, qualche giorno fa nella casa del Gf Vip è tornata a parlare dell’accaduto dicendo “mi hanno tolto il tumore togliendomi una porzione del seno, ho dovuto far intervenire un chirurgo estetico per farle sistemare, la parte psicologica spesso viene sottovalutata, dopo ho fatto la radioterapia, quasi tutti i giorni, per fortuna non ho dovuto fare la chemio, psicologicamente fai fatica ad uscirne per5 mesi non mi sono guarda allo specchio“.

La De Grenet si riferiva a questo episodio della sua vita, in cui dopo essersi sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore al seno, non riusciva più a guardarsi allo specchio vedendosi brutta, ora quel brutto periodo è passato e rimangono solo le cicatrici, ma sicuramente le parole offensive della Elia le hanno fatto ritornare in mente quei brutti ricordi.

Vedremo se nella prossima puntata e dopo queste rivelazioni, Antonella Elia si scuserà per le sue frasi inopportune e di cattivo gusto.