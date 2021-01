Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: “Ti aspetto come sempre in riva al mare”

Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio del 2015: il ricordo della figlia Sara su Instagram ha commosso i follower, ma anche tanti personaggi della televisione e dello spettacolo

Nella giornata di oggi, quella dell’anniversario della scomparsa del cantautore napoletano, c’è stato il ricordo di tantissimi personaggi della musica e dello spettacolo. Che con un post una frase o una semplice condivisione sui social hanno voluto rendere omaggio all’artista mai dimenticato. Anche la figlia Sara, oggi 24enne, con un lungo post su Instagram ha fatto commuovere tantissimi follower. All’epoca della scomparsa del padre – sei anni fa – Sara aveva 18 anni, e nel post ricordo del padre ha voluto sottolineare come li ha vissuti. Con le sue ansie e le paure di una ragazza che oggi è diventata una donna. Ma sempre fiera del suo padre che da piccola la portava sulle spalle in riva al mare e con il sorriso che le regalava gioia e felicità.

–> Leggi anche Edoardo Vianello sconvolto da un gravissimo lutto: “La sento sempre con me”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee)

Pino Daniele è stato uno degli artisti maggiormente amati a Napoli e in tutta Italia. Si ricorda ancora il giorno della sua scomparsa, quello prima della notte dell’Epifania che ha regalato un brutto scherzo a tutti i suoi fan. La figlia Sara ha scritto un lungo post nel ricordo del padre, che resta nei cuori di milioni di appassionati di musica: “A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto “Sara” avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta può anche smettere di piangere. Sai, questo 4 Gennaio lo vivo in modo malinconico, pensa che ieri sera ho fatto come le anziane e mi sono messa a rimuginare sui miei ricordi passati, con l’unica differenza che mi sono venuti in mente episodi di vita dove non c’eri fisicamente ma pensavo “caspita, ho risposto uguale a papà”. Non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un po’ saresti fiero. Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!”