Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente: il balletto bollente infiamma Instagram

Elisabetta Canalis ha infiammato i follower di Instagram con un balletto mozzafiato che ha mostrato la sua forte sensualità e bellezza

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha lasciato i follower di Instagram senza parole, con un video che ha messo in evidenza tutta la sua sensualità. Da sempre considerata una delle bellezze principali del nostro paese, anche dal suo trasferimento negli Usa non ha mai fatto perdere le sue tracce grazie alla presenza costante sui social. Foto e video hanno spesso messo in risalto le sue qualità fisiche che oggi come anni fa lasciano i fan senza parole. La showgirl di origini sarde riesce con le sue qualità a rimanere uno dei personaggi più cliccati sul web. Ma per lei non ci sono solo post che mostrano le sue curve bollenti. In questo periodo difficile e di emergenza a causa della presenza del Coronavirus che ha sconvolto le vite di milioni di cittadini in tutto il mondo, ha voluto aggiornare tutti i suoi follower sulla situazione critica che ha investito la città di Los Angeles. Con tanti post soprattutto nella prima fase dell’emergenza ha voluto lasciare delle testimonianze sul web.

Elisabetta Canalis resta una delle bellezze più seguite anche sui social. Il suo ultimo post è stato molto apprezzato dai follower di Instagram. Un video che ancora una volta ha evidenziato la sua bellezza e sensualità, ma anche delle curve bollenti che hanno esaltato i suoi ammiratori. Prima in pantalone tuta e top, poi il balletto ed il cambio con un vestitino che ha fatto notare dei dettagli bollenti che lasciamo commentare a voi. Un successo clamoroso per la showgirl che continua ad essere una delle donne più apprezzate nel panorama dei social, con i numeri non solo di questo post ma di tutti quelli che pubblica, che ricevono piogge di like e commenti da parte di follower che stravedono per le sue qualità fisiche. Come detto il video che ha fatto impazzire il web lo abbiamo postato sotto, per darvi la possibilità di esprimere un vostro giudizio dopo il successo clamoroso ottenuto sui social.