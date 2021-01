Meteo oggi domenica 3 gennaio: arriva il ciclone dal Nord Europa con neve e pioggia

Meteo oggi domenica 3 gennaio: arriva il ciclone dal Nord Europa sull’Italia, con neve freddo e temporali in molte regioni

Bollettino meteo nella prima domenica del 2021 caratterizzata da neve e temporali su gran parte delle regioni. Oggi tempo instabile e criticità soprattutto sull’area tirrenica, con criticità soprattutto sulle coste sin dalle ore del mattino. Non solo possibili temporali, anche neve e vento protagonisti nel terzo giorno dell’anno. Particolari criticità in Friuli Venezia Giulia ma anche in Toscana Lazio Campania e parte della Calabria. Brutto tempo anche in Sardegna. Perturbazioni di minore intensità sull’area adriatica. Ma diamo uno sguardo approfondito sulla situazione della giornata con approfondimento dalle regioni.

Al Nord varie allerte meteo per tutta la giornata, con neve e temporali protagonisti. Il tempo rimarrà molto instabile in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Liguria saranno copiose le piogge con il maltempo diffuso fino a sera. La costa ligure rimarrà maggiormente colpita dal ciclone in tutta l’area Nord. Neve su tutto l’arco alpino a partire dai 700 metri. Sul resto delle regioni da Nordest a Nordovest cielo chiuso e addensamenti con possibili e locali rovesci. Nebbie in Emilia Romagna e Piemonte, temperature nei valori massimi variabili dagli 11° ai 3°.

Al Centro e sulla Sardegna forti perturbazioni e bollettino meteo che si caratterizzerà per una forte presenza di pioggia vento. Maggiormente colpita l’area tirrenica a partire dalla Sardegna e dall’Umbria, con rovesci a carattere temporalesco sin dalla mattina. Situazione complicata dalla Toscana e dal Lazio, con temporali e situazioni critiche. Venti di Libeccio forti anche nell’area tirrenica, temperature in calo con i valori massimi dai 6° ai 10°.

Sulle regioni del Sud il bollettino meteo non sarà molto diverso da quello delle regioni del Centro e del Nord, con le situazioni peggiori in Campania e Calabria tirrenica. Interessamenti anche in Basilicata e Puglia. Mari mossi e venti moderati anche nel resto delle regioni. Temperature stazionarie, ma in calo soprattutto nelle ore serali. Valori massimi che varieranno dai 6° ai 13°. Difficili i collegamenti con le isole minori, a causa dei venti forti e dei mari molto mossi.

Peggioramenti in tutto il territorio nazionale dalla serata, ma rinviamo gli ulteriori aggiornamenti nel prossimo bollettino.