Mercedesz Henger, la decisione che spiazza tutti: “Non sarà per niente facile per me”

Mercedesz Henger ha fatto una confessione ai suoi follower in una storia su Instagram: per lei non sarà facile portare avanti questa decisione

La web influencer ha preso una decisione drastica nella sua vita. A 29 anni è tra i personaggi pubblici più apprezzati del web, non solo per le sue doti fisiche ma anche per la schiettezza e la sincerità del suo carattere, che la proietta tra le donne più cliccate e seguite. Tante le storie che condivide con i suoi follower. La figlia della nota Eva, ex attrice porno ed oggi showgirl e personaggio televisivo, riesce ad attirare l’attenzione su di se non solo grazie alle sue doti fisiche, ma anche per il suo modo di interagire con i follower, che sono sempre pronti a seguirla e a farle tante domande anche relative alla sua vita privata. Fidanzata con Lucas Peracchi, sembra vivere una storia importante della sua vita anche se i rapporti familiari con la madre non sono ancora idilliaci dopo i tanti litigi del passato.

Mercedesz Henger ha preso una drastica decisione della sua vita. Ha deciso, dopo la visione di un documentario, di diventare vegetariana e di non mangiare più carne. In una serie di storie ha deciso di dare questa notizia ai suoi follower, argomentando questa scelta con una frase che più di tutte esprime la sua volontà: “Io amo la carne, per me sarà una decisione difficile da portare avanti. Ma amo anche gli animali. Ma non sarò una vegetariana rompiscatole, lascerò campo libero ma vi terrò aggiornati su questa decisione che ho preso”. Insomma, sembra proprio che sia arrivato per lei il momento di dare una svolta alla sua vita. Dopo giorni a “fare schifo sul divano” come da sua stessa ammissione, è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita. Decisione che ovviamente non ha trovato l’approvazione da parte dei suoi follower che si sono divisi sulla notizia che ha dato. Nel video che abbiamo postato sotto la spiegazione della sua scelta. Voi cosa ne pensate?