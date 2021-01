Claudia Ruggeri irresistibile: la Miss di Avanti un altro come Sharon Stone

Claudia Ruggeri ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha ricevuto migliaia di like e commenti per un dettaglio bollente

La Miss di Avanti un altro ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve bollenti ed una sensualità che ha fatto perdere la testa. Non è la prima volta che accade che la Miss di Avanti un altro riesce a catturare l’attenzione del popolo del web, che non rimane indifferente davanti agli scatti che pubblica e che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Anche in questo periodo difficile che l’Italia e gran parte del mondo sta vivendo con l’emergenza Coronavirus la cognata di Paolo Bonolis riesce a mettersi in evidenza con post spesso bollenti che trovano l’approvazione dei fan. In uno degli ultimi che ha pubblicato si è davvero superata, con una pioggia di like e commenti che hanno certificato il successo che di certo non le manca.

Claudia Ruggeri è diventata un personaggio pubblico molto apprezzato grazie alla partecipazione al programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Insieme a Sara Croce e a Maria Mazza – solo per fare qualche nome – è una delle bellezze della trasmissione che quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus andrà in onda nei prossimi mesi e non a gennaio. La 37enne romana riesce allo stesso modo a rimanere al centro dell’attenzione su Instagram con degli scatti e dei video che trovano l’approvazione del web a suon di like e commenti. In uno degli ultimi pubblicati ha messo in evidenza un dettaglio bollente che lasciamo scoprire a voi avendo pubblicato sotto il post. Una marea di commenti positivi e anche ironici hanno mostrato la grande popolarità che ha raggiunto nel corso degli anni, ma anche il successo che ormai l’ha proiettata tra i personaggi pubblici del mondo dello spettacolo. Come detto sono stati tanti i commenti per lei, anche dal tono scherzoso, che hanno comunque mostrato il gradimento: “Sei come Sharon Stone in Basic Insinct” ha scritto un follower. Non sarà difficile per voi scoprire il perché.