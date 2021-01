Sara Croce saluta il 2020 con una foto mozzafiato. I follower: “Resti solo tu”

Sara Croce ha salutato il 2020, anno difficile, con una foto mozzafiato che ha fatto cominciare nel migliore dei modi l’anno ai suoi follower

Comincia col botto l’anno per la showgirl che ha voluto salutare il 2020 che non è stato per nessuno un anno da ricordare. Per lei ci sono state tantissime soddisfazioni personali, sia sul lavoro che sui social. Con numeri che la proiettano tra i personaggi più famosi sul web, ma anche tra le bellezze preferite dal pubblico. Nell’anno appena concluso la Venere di Garlasco ha anche trovato l’amore. Dall’estate infatti ha ufficializzato su Instagram la sua relazione con il calciatore Gianmarco Fiory, attualmente al Bari. Insomma, volendo fare un rapido bilancio sul suo 2020, possiamo dire che per lei non è stato tutto da buttare, anzi. La sua crescita professionale è stata considerevole, con il ruolo da Bonas di Avanti un altro che le ha consentito di avere un grandissimo seguito anche in televisione. Ma è sul web che l’ex Madre Natura in Ciao Darwin da il meglio di sé.

Sara Croce ha voluto augurare un grande 2021 ai suoi follower di Instagram. Ha postato una foto davvero mozzafiato che ha lasciato senza parole il web, con i follower che hanno espresso il loro gradimento a suon di like e commenti. Il primo successo dell’anno per la Bonas di Avanti un altro è stato clamoroso, con il primo piano della showgirl che ha evidenziato la sua scollatura che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Uno scatto che in pochi minuti ha fatto il classico gioco del web. Tantissimi i commenti dei fan che hanno risposto alla voglia di eliminare questo 2020 da parte della Venere di Garlasco: “Tu rimani indelebile” ha scritto qualcuno, per confermare che anche se si è trattato di un anno difficile la showgirl rimarrà sempre nei cuori di tutti i suoi follower. Il post del successo sul web lo abbiamo riproposto sotto, lasciando a voi ogni commento.