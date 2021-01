Meteo oggi venerdì 1 gennaio: nevicate a Capodanno, forti rischi nelle città

Meteo oggi venerdì 1 gennaio: primo giorno dell’anno all’insegna del cattivo tempo, ma anche di freddo e nevicate in molte regioni

Comincia nel segno del freddo e del maltempo il 2021, con il primo bollettino dell’anno che si caratterizza anche per temporali diffusi in vaste aree del Nord e del Centro. Criticità anche al Sud, soprattutto in Campania, mentre nelle altre regioni ci sarà una tregua in attesa di una nuova perturbazione che porterà ancora cattive notizie. Mattinata con neve copiosa anche in alcune città del Pimonte e della Lombardia, sugli Appennini fiocchi di neve cadranno dai 900 metri. Di seguito il quadro della giornata di oggi con tutti gli aggiornamenti dalle regioni.

Sulle regioni del Nord i bollettino meteo resterà critico per tutta la giornata con freddo e neve abbondante protagonisti. Non solo sui rilievi ma anche sulle città nevicate copiose, in primo luogo a Torino e Novara per il Piemonte e a Milano Como Varese e Bergamo per la Lombardia. In queste città si avranno anche 10 centimetri di neve. Imbiancate anche in Triveneto e Friuli Venezia Giulia e Liguria, con interessamenti nel savonese ed a Genova. Calo delle temperature evidente, con i valori massimi che varieranno dai 2° di Milano ed i 10° di Trieste.

Al Centro bollettino meteo instabile, con forti perturbazioni in atto su gran parte delle regioni. Sulla Toscana, ma anche su Abruzzo Lazio ed Umbria piogge anche miste a grandine a partire dalle prime ore del mattino. Sui rilievi dai 1000 metri nevicate e nebbia mattutina. Migliore lo scenario sull’area adriatica. Sul resto delle regioni forti venti di Scirocco. Mari molto mossi, temperature che nei valori massimi varieranno dai 15° di Cagliari ed i 7° di L’Aquila. Tempo variabile in Sardegna con possibili rovesci anche a carattere temporalesco sull’area Nord.

Al Sud meteo di Capodanno che rimane all’insegna delle perturbazioni, con possibili rovesci anche intensi a partire dalla Campania, soprattutto nel casertano e nel vesuviano. Interessamenti negativi con pioggia anche in Puglia e Basilicata. Tempo asciutto sul resto delle regioni, anche se in serata in arrivo perturbazioni minacciose. Temperature in diminuzione, con valori massimi che varieranno dai 7° di Potenza ed i 14° di Palermo. Complicati i collegamenti con le isole minori.