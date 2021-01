Meteo domani sabato 2 gennaio: ancora temporali e neve sull’Italia. I dettagli

Meteo domani sabato 2 gennaio: ancora forti perturbazioni sull’Italia, con temporali e neve su tante regioni. Tutti gli aggiornamenti

Bollettino meteo all’insegna dell’instabilità e del freddo anche nel secondo giorno dell’anno. Con il vortice ciclonico che da qualche ora si è stabilito sull’Italia e che sta portando maltempo diffuso nei primi giorni dell’anno. Al Nord nevicate sui rilievi e piogge in particolar modo sulle aree tirreniche, al centro addensamenti e piogge su gran parte delle regioni. Non andrà meglio al Sud, in particolar modo alla Campania ed alla Basilicata e alla Puglia. Mari molto mossi o agitati ovunque e venti moderati. Di seguito il dettaglio della giornata di domani con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord condizioni generali di maltempo diffuso, con il bollettino meteo che non preannuncia niente di buono. Infatti sono previsti rovesci e piogge diffuse in molte regioni, a partire dalla Val Padana, ma anche in Piemonte ed aree occidentali. Temporali protagonisti in tutte le regioni, mentre sulle alpi presente neve dai 700 metri. I mari resteranno mossi, adriatico molto agitato, venti forti. Le temperature rimarranno stazionarie, con i valori massimi che varieranno dai 2° agli 11°.

Al Centro Italia la perturbazione porterà maltempo diffuso sulla gran parte delle regioni, con il bollettino meteo che non si discosterà tanto da quello previsto al Nord. Infatti anche qui resteranno protagoniste piogge e nevicate sui rilievi, con le temperature basse ma stazionarie. In particolar modo resterà complicata la situazione sulla Toscana e sul Lazio, con interessamenti pesanti anche in Umbria e Sardegna. Nevicate sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000 metri, leggermente migliore la situazione sull’area adriatica. Termometro che nei valori massimi varierà dai 5° ai 13°.

Bollettino meteo critico anche per le regioni del Sud, con maltempo diffuso sulla maggior parte delle regioni, soprattutto in Campania. Qui possibili temporali con interessamenti particolari al casertano ed al napoletano. Ma le situazioni di maltempo critico riguarderanno anche la Calabria e la Sicilia orientale. Piogge dal mattino senza speranza di miglioramenti sino a sera anche in Basilicata. Sulle altre regioni situazione migliore anche con schiarite durante l’arco della giornata. Temperature in calo e variabili nei valori massimi dai 7° ed i 16°.