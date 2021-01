Vediamo insieme che cosa è successo nella notte di Capodanno, e perché con Giulia De Lellis è comparso Andrea Damante.

Lei è una bellissima, e molto nota influencer romana, stiamo parlando di Giulia De Lellis, che ultimamente è stata immortalata con il nuovo fidanzato, Carlo Beretta.

Ma nella notte di capodanno è successo qualcosa di particolare, vediamo insieme tutti i dettagli.

Giulia De Lellis shock: a capodanno c’è l’ex Andrea Damante!

Come sappiamo la storia che ha fatto sognare moltissimi fan, tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è giunta al capolinea.

Ma, nella notte più magica dell’anno, ovvero capodanno, sembra sia successo qualcosa di davvero particolare.

Come sappiamo, nei giorni scorsi, Giulia ha passato le festività a casa del nuovo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, ed ha conosciuto la sua famiglia.

Ma per passare il capodanno sono volati in Svizzera, e proprio qui è spuntato Andrea Damante.

In una delle immagini che ha pubblicato prima di cena, Giulia si mostra con un bellissimo abito nero, dicendo che la festa era a casa, ma bisognava preparasi e vestirsi ugualmente.

Ma ha anche pubblicato, un breve video con i momenti migliori del 2020 che sarebbe finito da li a pochissime ore dopo.

Le parole che si trovavano vicino al video sono le seguenti:

“Goodbye 2020! My favourite moments of 2020! Nonostante tutto, grazie!”

E proprio appena inizia il video, c’è l’ex fidanzato Andrea Damante, ed ovviamente i fan della coppia hanno iniziando ad inondare Giulia con commenti di tutti i tipi come:

“Dai lo sappiamo che ti manca…”

“Ritornerai con Andrea”

E per il momento Giulia, ancora non ha risposto a nessun commento, ma secondo voi, per quale motivo c’era all’inizio del video Andrea Damante, tra i migliori ricordi del 2020? Torneranno insieme oppure no?