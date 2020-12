Meteo oggi giovedì 31 dicembre: novità per il fine anno

Meteo oggi giovedì 31 dicembre: buone notizie in arrivo per l’ultimo giorno dell’anno, con una tregua del maltempo, ma restano le insidie

L’ultimo giorno dell’anno presenta una novità importante: tornano le soleggiate su gran parte delle regioni, ma non mancano le eccezioni negative. Tregua in vista almeno per le prossime 24 ore, con miglioramenti sensibili dopo giorni di neve pioggia e freddo. Insidie al Nord causa nebbia e ghiaccio, ma anche piogge in Liguria e soprattutto in Campania per quel che riguarda il Sud. Sul Centro Italia invece possibili nevicate sui rilievi appenninici al di sopra dei 900 metri. Di seguito il dettaglio con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord situazione meteo in netto miglioramento. Mattinata caratterizzata dalle insidie in pianura relative alla presenza di nebbia e ghiaccio, tempo grigio ed addensamenti possibili nell’area orientale a cominciare dal Friuli Venezia Giulia ma anche parte del Veneto. Piogge anche a carattere sparso in Liguria, mentre sul resto delle regioni ampie schiarite con sole finalmente protagonista nonostante le temperature rigide che rimarranno costanti. Neve che rimarrà sui rilievi alpini, temperature nei valori massimi comprese tra i 10° ed i 3°.

Anche sul Centro Italia miglioramenti in atto a cominciare dal mattino. Anche sulla Toscana soleggiate sparse, con piccoli peggioramenti a partire dalla serata. Notte di San Silvestro prevalentemente asciutta su gran parte delle regioni, anche se dal primo giorno dell’anno ci saranno dei peggioramenti consistenti. Temperature stazionarie e nei valori massimi comprese dai 15° ai 5°. Nevicate possibili sui rilievi a partire dai 900 metri.

Sulle regioni del Sud cieli prevalentemente sereni sin dalle ore del mattino. Possibili addensamenti e rovesci sulla Campania, che rimane la regione maggiormente colpita da quest’ondata di maltempo. Nel complesso bollettino meteo che non offre particolari criticità, anche se nel corso della notte saranno possibili peggioramenti e rovesci con interessamenti per la Calabria tirrenica. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 16° ai 6°.

La giornata di domani 1 gennaio 2021 porterà un nuovo peggioramento della situazione, con freddo e nevicate sul Nord e sul Centro, temporali al Centro e qualche schiarita solo al Sud. Ma della situazione del primo giorno dell’anno vi aggiorneremo nei prossimi bollettini nell’arco della giornata.