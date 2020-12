Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan in body dal balcone: “Il mio ultimo del 2020”

Cecilia Rodriguez fa impazzire i follower di Instagram in body dal balcone. Il post mette in evidenza le sue curve che fanno il giro del web

La bellezza argentina ha infiammato il web con una foto che ha messo in evidenza le sue curve ed un fisico perfetto che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower di Instagram. La sorella di Belen riesce spesso a tenere alta l’attenzione sui social, anche grazie alla sua notorietà ma soprattutto per i suoi numeri sulla sua pagina Instagram che le consentono di avere dei risultati importanti in termini di like e commenti. Insomma, parliamo di un personaggio pubblico a tutti gli effetti che cresce sempre di più. Adesso infatti si parla di lei per le sue qualità fisiche e da imprenditrice, e non solo per il fatto di essere la sorella di Belen, come avveniva all’inizio della sua esperienza in Italia.

Cecilia Rodriguez ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le reazioni dei suoi follower. Non è la prima volta che le accade. Infatti spesso la sorella di Belen riesce a catturare l’attenzione generale grazie a foto e video che non passano inosservati. Nell’ultimo postato in ordine di tempo la compagna di Ignazio Moser ha voluto salutare a suo modo questo 2020 che ormai sta per finire. Con la speranza di milioni di italiani che vogliono mettersi alle spalle uno degli anni più critici e difficili dal dopoguerra ad oggi. Il commento alla foto è stato: “Il mio ultimo caffè di quest’anno sul balcone. 2020”. Un saluto all’anno con una delle sue passioni che resta quella del caffè, bevuto anche a letto al risveglio la mattina. Foto che ha fatto il giro del web e che ha catturato l’interesse dei follower che hanno espresso il loro gradimento a suon di like e commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.