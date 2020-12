Capodanno in tv: L’anno che verrà su Rai Uno senza la piazza. La scaletta e gli ospiti

Capodanno in tv: la manifestazione televisiva di Rai Uno di quest’anno si svolgerà negli studi televisivi di Roma. Gli ospiti e la scaletta

Per la prima volta nella storia la serata televisiva della sera del 31 dicembre non si svolgerà in piazza a causa dell’emergenza Coronavirus che ha investito anche il nostro paese dal mese di febbraio scorso. Il programma affidato ad Amadeus avrebbe avuto il suo scenario naturale alle Acciaierie di Terni, ma non sarà così. Infatti la serata si svolgerà negli studi televisivi Fabrizio Frizzi della Rai a Roma a causa delle ristrettezze imposte dal Dpcm con il coprifuoco alle ore 22. Niente pubblico, quindi, anche nella trasmissione di fine anno, che ha accompagnato da sempre milioni di italiani alla mezzanotte ed oltre dell’anno successivo. Amadeus sarà accompagnato da Gianni Morandi, con la partecipazione del maestro Stefano Palatresi che guiderà la band che accompagnerà gli artisti che si avvicenderanno sul palco. La serata comincerà come sempre dopo il classico discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Capodanno in tv – scaletta ed ospiti della serata: come anticipato sopra il programma televisivo che quest’anno porterà alla fine del 2020 e l’arrivo del 2021 sarà insolito per mancanza di pubblico e piazza. Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco ci saranno anche alcuni artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo. Tra questi Annalisa Arisa e Gaia. Tra i big che prenderanno parte allo show anche Umberto Tozzi Raf J-Ax Piero Pelù Rocco Hunt Shade Rita Pavone Gigi D’Alessio Clementino Boombadash Leroy Gomez dei Santa Esmeralda Viktorija Mihajlovic e Nino Frassica che per l’occasione regalerà un oroscopo particolare e tutto suo. Insomma, una serata di sicuro diversa dal solito, come del resto lo sono state e lo saranno ancora queste particolari feste natalizie e di fine 2020. Con la speranza che “L’anno che verrà” sia davvero migliore di quello che sta per terminare.