Sgarbi contro il Premier Conte: “Sulla pochette è impeccabile, per il resto meriterebbe la tortura”

Un irrefrenabile Vittorio Sgarbi si scaglia contro il Premier Giuseppe Conte. Il senatore del Gruppo Misto ha addirittura parlato di tortura per il Presidente del Consiglio.

Che la gestione della pandemia di Covid messa in campo dal Governo non osse in linea con le idee di Vittorio Sgarbi non è cosa nuova. Quando a Lodi scoppio il primo caso e venne chiusa, il critico dell’Arte invitava i cittadini a recarsi lì per visitare le chiese e i monumenti trasgredendo ai divieti del Premier Giuseppe Conte. Divieti ritenuti inutili dal senatore del Gruppo Misto che – da sindaco di Sutri – aveva emesso il divieto d’indossare la mascherina all’aperto all’interno del suo “regno”, il Sutristan, come lui lo ha rinominato. Ma nel corso dell’ultima puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, Sgarbi ha alzato i toni arrivando addirittura a sostenere che il Presidente del Consiglio – velatamente accostato al mondo omosessuale benché padre e fidanzato con Olivia Paladino – meriterebbe la tortura. “Sulla pochette è impeccabile, ma oltre la pochette non c’è nulla. Se ci fosse la tortura, meriterebbe di essere torturato”. Del resto Sgarbi non è l’unico ad essere fortemente polemico nei confronti del Presidente del Consiglio. Da settimane in prima fila contro Conte troviamo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi il quale contrarissimo alla squadra di 300 tecnici per gestire i fondi del Recovery Fund, di recente, ha dichiarato: “Il futuro dell’Italia non lo decidono Conte e Casalino di notte in uno stanzino di Palazzo Chigi”.

Mentre piena assoluzione per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ignorando ogni sorta di priorità, ha scavalcato la fila per farsi iniettare il vaccino anti Covid della Pfizer- Biontech, arrivato in Italia il 27 dicembre. Il critico dell’Arte ha spiegato così il suo sostegno a De Luca: “La massima autorità sanitaria di une regione è il Presidente e non ci si può permettere che si ammali. Quindi De Luca ha fatto bene a vaccinarsi”.

E, nonostante Vittorio Sgarbi, abbia sempre navigato in direzione ostinata e contraria rispetto a quella del Governo, inaspettatamente ha deciso di farsi vaccinare. Il senatore, all’Adnkronos, ha spiegato che alla base della sua decisione c’è la volontà di non poter essere limitato nella sua libertà da eventuali patentini. “Io mi vaccino e ai no vax dico: non vi fate mettere all’angolo dalla violenza del potere. O riuscite a far capire che non costituite un rischio o è meglio che vi facciate il vaccino”. Secondo Sgarbi, tuttavia, quello dell’immunità e dei rischi è un falso problema e chi non si vaccina – a suo dire – potrà costituire un pericolo, al massimo, per se stesso: “Il problema in realtà non sussiste perché chi si vaccina tutela se stesso e chi non si vaccina non può contagiare chi si è vaccinato. Chi non si vaccina costituisce un rischio solo per se stesso”.