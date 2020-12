Meteo domani giovedì 31 dicembre: miglioramenti per il fine anno, ma restano le insidie

Meteo domani giovedì 31 dicembre: lievi miglioramenti su tutta la penisola, ma attenzione alle insidie presenti in alcune regioni

Situazione meteo in leggero miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con soleggiate sparse che aumentano in tante regioni. Una pausa gradita per l’ultimo giorno di questo difficile 2020 che sta per finire, dopo giorni di temporali neve e temperature rigide. Non mancheranno però le eccezioni negative come la Liguria e la Campania. Queste due regioni alterneranno soleggiate a locali rovesci durante la giornata. Cielo coperto anche in alcune aree del Triveneto. In generale si assisterà ad un peggioramento nelle ore serali, con possibili nevicate sui 900 metri sull’area appenninica. Mari mossi e venti moderati. Di seguito il dettaglio con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord meteo in miglioramento, con mattinata con piccole insidie da locali nebbie comunque in rapida dissolvenza. Piccoli addensamenti in Friuli Venezia Giulia che potrebbero generare rovesci comunque di poca consistenza. Sul resto delle regioni nessuna criticità da segnalare, con unica eccezione sulla Liguria dove le piogge saranno anche diffuse. Temperature che rimarranno rigide e comunque nei valori massimi compresi dai 3° di Milano ed i 10° di Genova.

Sulle regioni centrali la situazione meteo sarà nettamente migliorata rispetto alle scorse 24 ore. Tempo bello sulla gran parte delle regioni, poche le nuvole anche sulla Toscana che è stata messa a dura prova da piogge insistenti e copiose da giorni. In ogni caso la tregua durerà sino a sera, con piccoli addensamenti che poi si trasformeranno in piogge per il primo dell’anno. I valori massimi oscilleranno dai 15° ai 5°. Neve sui rilievi appenninici al di sopra dei 900 gradi.

Al Sud bollettino meteo che finalmente regala qualche bella notizia dopo i nubifragi e gli acquazzoni delle scorse ore. Campania che ha mantenuto spesso la maglia nera e che ha fatto registrare temporali e mareggiate insolite come quella del lungomare di Napoli. La tregua in ogni caso arriverà su tutte le regioni, con possibili piogge proprio sulla Campania e sulla Calabria tirrenica. In generale soleggiate sul resto delle regioni, con piccoli addensamenti previsti in serata. Il termometro nei valori massimi varieranno dai 6° ai 16°. Stabili i collegamenti con le isole minori.