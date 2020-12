Vediamo insieme la particolare fotografia che ha pubblicato Jasmine Carrisi, come mai era successo prima, sul suo profilo Instagram.

Lei è la bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ed in queste ultime ore ha stupito i suoi fan con una immagine che toglie il fiato.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato sul suo profilo social.

Jasmine Carrisi stupisce tutti su Instagram e si mostra come mai successo prima!

Come sappiamo ha da poco concluso la sua partecipazione, molto discussa, come giudice del programma The Voice Senior, e stiamo parlando della bellissima figlia di Al bano, ovvero Jasmine Carrisi.

La sua partecipazione è stata discussa, perché ha iniziato la sua carriera nel campo della musica solamente da pochi mesi, e per la precisione in estate, con il suo primo singolo, Ego, che a dire il vero è stato un enorme successo di pubblico.

In molti dicevamo che era entrata come giudice solamente perché figlia del noto cantante, ma con il passare delle puntata ha dimostrato una grande conoscenza musicale e nessuno si è più lamentato.

Ma torniamo al suo profilo social di instagram, dove Jasmine è solita pubblicare immagini anche della sua vita privata.

In questo caso, la fotografia è un bellissimo e super sensuale primo piano, dove il suo florido décolleté è messo in super evidenza ed in primo piano.

La fotografia è a sfondo verde, e questo incuriosisce molto per il motivo, che non possiamo conoscere, ma la sensualità è davvero tanta.

In pochissimo tempo, l’immagine ha ricevuto davvero molti commenti e segni d’apprezzamento.

E voi cosa ne pensate di questa fotografica che ha pubblicato Jasmine Carrisi? Come molti hanno scritto notate una somiglianza con la mamma, Loredana Lecciso?