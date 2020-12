Manuela Ferrera, l’intimo trasparente scatena il web: “Se non mettevi niente era lo stesso”

Manuela Ferrera ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che si notano dall’intimo

La showgirl ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. L’ex meteorina di rete 4 è diventata molto popolare su Instagram grazie ai suoi post che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Curve bollenti che non sono sfuggite nemmeno a Cristiano Ronaldo che pare abbia avuto un flirt con la 35enne bresciana, mai confermato dal diretto interessato. Intanto sul web la showgirl ha continuato a far perdere la testa ai suoi fan che spesso sono rimasti senza parole davanti alle sue curve che lasciano senza parole. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile. In intimo trasparente ha lasciato tutti senza parole, con i commenti sotto il suo video che hanno raccolto ampi consensi, oltre che migliaia di like.

Manuela Ferrera protagonista assoluta del web grazie ad un post che ha scatenato non solo le fantasie dei follower, ma anche forti ironie. Il video che ha pubblicato ha messo in mostra le sue curve, anche grazie all’intimo trasparente che ha indossato. Con il gioco del vedo – che è stato più del – non vedo ad infiammare le fantasie dei follower. Che non hanno resistito nelle tentazione di lasciare like al post oltre che commenti di vario tipo. Uno in particolare ha sintetizzato il pensiero dei follower: “Balli molto male, ma non credo sia rilevante” ad indicare il balletto abbozzato dalla showgirl in un intimo esaltante. Ma c’è stato anche un altro follower a farsi apprezzare dagli altri con il commento che ha messo in evidenza le immagini bollenti: “Se non ti mettevi niente era lo stesso 😍😍 stupenda”. Post che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi tutti i commenti.