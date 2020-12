Justine Mattera in body e autoreggenti è da svenimento: “Sei monumentale”

Justine Mattera ha pubblicato una foto su IG ironizzando sulle condizioni meteo a Milano: ma i follower hanno notato un dettaglio bollente

La showgirl da impazzire su Instagram con una foto che ha fatto il giro del web dopo pochi muniti dalla pubblicazione. Scatto di rara bellezza e di fortissima carica di sensualità. Non è di certo la prima volta che accade, con l’americana ex moglie di Paolo Limiti che ha saputo ancora una volta cogliere l’occasione al volo per parlare di un aspetto di attualità anche in modo ironico e scherzoso. Doti che da sempre hanno rappresentato il suo personaggio, che non si fa notare solo per le sue doti fisiche ma anche per una forte ironia e per una gran voglia di guardare avanti sempre con ottimismo. Non sono mancati i momenti difficili anche per lei, soprattutto quelli relativi all’emergenza Coronavirus. Con tanti post che hanno fatto riferimento all’emergenza ed alla voglia di normalità che auspica la showgirl, soprattutto per quest’anno che è stata impossibilitata a trasferirsi a New York per trascorrere le vacanze di Natale.

Justine Mattera ha esaltato i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve e la sua bellezza. Ma anche il suo forte senso dell’ironia. In queste ore il Nord Italia, ma in particolar modo la Lombardia e la città di Milano, sono state investite da un’ondata di forte freddo che ha portato copiose nevicate anche nella città che da anni è la residenza italiana della moglie di Fabrizio Cassata. In body scuro ed autoreggenti ha messo in evidenza la sua forte sensualità. Con le curve in evidenza ed un telefono in mano, intenta a fingere una conversazione: “Sì, sta nevicando. Stiamo a casa?” 🤣😍”. Ironia che è stata apprezzata dai follower, che in ogni caso si sono scatenati sul dettaglio bollente relativo alle sue curve che non sono passate inosservate. Post che abbiamo pubblicato sotto per lasciare ancora una volta a voi i commenti dopo il clamoroso successo che ha ottenuto sul web.