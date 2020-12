Costanza Caracciolo: foto della buonanotte i più attenti notano il dettaglio bollente

Vediamo insieme quale dettaglio viene notato nella fotografia che ha pubblicato la bellissima Costanza Caracciolo per augurare la buonanotte.

Lei è una donna ed una mamma davvero molto bella e dolcissima, stiamo parlando di Costanza Caracciolo.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, nelle ultime ore sul suo profilo social di Instagram.

Costanza Caracciolo: nella foto della buonanotte i più attenti notano un dettaglio

Lei è stata una delle veline di Striscia la notizia, e da quando è diventata mamma di due bellissime bambine, passa la maggior parte del tempo con loro.

Ma tramite il suo profilo social di Instagram, mantiene il contatto con i suoi numerosi ammiratori, stiamo parlando di Costanza Caracciolo.

Su sul profilo, non ha problemi a mostrarsi in momenti mentre vive la sua quotidianità, e una volta terminata la sua ultima gravidanza, ha mostrato come è riuscita a mantenersi in forma, anche con video lezioni di ginnastica.

Nel suo profilo social, non mancano consigli di bellezza, ma anche da mamma, come è giusto che sia.

Ma torniamo, alla fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, per augurare la buona notte ai suoi ammiratori.

Possiamo vedere, Costanza che indossa un elegantissimo pigiama rosa chiaro con delle righe rosa più scuro, ed i profili a contrasto neri il completo sembra essere di seta.

Il taglio è quello di una giacca maschile, ma per i fan più attenti, si intravede parte del suo bellissimo décolleté, e soprattutto che non indossa nulla sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Lo sguardo è sensuale, ma non risulta assolutamente troppo volgare o di cattivo gusto, e l’immagine nel giro di pochissimo ha ricevuto molti messaggi con complimenti e segni d’ammirazione.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia che ha pubblicato Costanza sul suo profilo social di Instagram? Cosa indossate per andare a letto?