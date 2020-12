Justine Mattera al balcone senza veli: un dettaglio non sfugge ai follower

Justine Mattera ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza e sensualità che ha lasciato senza parole

La showgirl è amatissima dal pubblico del web che stravede per lei e per la sua bellezza e sensualità. L’ex moglie di Paolo Limiti ha davvero emozionato tutti in queste settimane per una serie di motivi. Da un lato i suoi allenamenti quotidiani e la passione per la biciletta, con curve bollenti in primo piano. Senza dimenticare anche altri post e storie che hanno fatto emergere la sua forte sensualità. Ma anche riflessioni sul difficile momento che il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto milioni di persone a non poter festeggiare le festività natalizie nel modo sperato. Tutto ridimensionato e con pochi intimi, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione dei contagi. Justine ha mostrato anche la sua malinconia per non poter tornare nella sua New York per la prima volta dopo 20 anni per trascorrere il suo Natale ed il resto delle feste. Con grande delusione ha accettato questa situazione manifestando però la sua forte delusione.

Justine Mattera ha pubblicato una foto su Instagram che ancora una volta ha evidenziato la sua forte sensualità che sempre più spesso fa impazzire i suoi follower. Che in lei vedono una donna bellissima e con un fisico perfetto, e che resta straordinaria nonostante il passare degli anni, con lei che sembra sempre la stessa. A 49 anni la bellezza di origini americane appare in grado di reggere alla grande il confronto con donne anche più giovani di lei. L’ultimo scatto ha mostrato ai fan la sua forte sensualità che fa perdere la testa ai suoi ammiratori che restano spesso senza parole davanti alle sue curve bollenti. Affacciata al balcone di un noto hotel di corso Monforte a Milano, ha mostrato le sue gambe perfette ed un dettaglio che non è sfuggito ai follower: “Sei sempre bellissima anche senza calze e con i tacchi a spillo”. Questo il commento di un follower che ha apprezzato il look della showgirl ma anche le sue doti fisiche che non passano inosservate. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.