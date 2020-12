Meteo oggi venerdì 25 dicembre: Natale con piogge freddo e anche venti di Bora

Meteo oggi venerdì 25 dicembre: giornata di Natale all’insegna del freddo e dell’instabilità, con pioggia e neve anche a bassa quota

Natale all’insegna dell’instabilità e del brutto tempo, con il bollettino meteo che non offre buone notizie in tutte le regioni. Piogge temporali e anche neve che prenderanno la scena sin dalle ore del mattino. La perturbazione nordica di Natale e Santo Stefano avrà il suo inizio dalle regioni del Nord per poi continuare al Centro ed al Sud. Venti di Bora e gelo non mancheranno, così da rendere più pesante la giornata. Neve anche sui rilievi alpini ma anche in collina, temperature in crollo. Di seguito il dettaglio meteorologico della giornata, con i dettagli dalle regioni.

Al Nord il bollettino meteo della giornata di Natale presenta delle insidie sin dalle ore del mattino, con ghiaccio e neve nella mattinata anche in collina e non solo sui rilievi alpini. Sul Nordest peggioramenti sensibili con nevicate e gelo, ma interessate alla perturbazione anche Liguria e Lombardia. Piogge e temporali sparsi su tutto il territorio, ma tante criticità anche nelle altre regioni, soprattutto in Emilia Romagna che sarà interessata da rovesci anche a carattere temporaleschi. Forti venti di Bora sulla gran parte delle regioni, temperature che nei valori massimi varieranno dai 7° di Aosta ai 12° di Genova.

Sul Centro Italia criticità in aumento rispetto alla giornata di ieri, con il bollettino meteo che rimane all’insegna della instabilità su gran parte delle regioni. Sardegna interessata dalla perturbazione con forti piogge sin dalle ore del mattino e venti che renderanno pesante lo scenario del giorno di festa. Mari mossi e venti moderati di Libeccio su tutte le regioni, ma anche rovesci a carattere temporalesco su Toscana Lazio Abruzzo e Marche. Nevicate sui rilievi appenninici, temperature nei valori massimi che varieranno dai 9° di L’Aquila ai 15° di Cagliari.

Al Sud tempo incerto in tante regioni, soprattutto sulla Campania, con tempo grigio e pioggia sull’area del salernitano. Rovesci anche in Basilicata e Calabria, ma nel pomeriggio le criticità saranno in aumento con piogge e freddo che prenderanno la scena. Insidie mattutine con ghiaccio e temperature basse. Termometro che nei rilievi massimi varierà dai 16° Palermo ai 9° di Potenza.