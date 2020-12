Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima Alena Seredova, che ha dichiarato qualcosa di particolare dopo aver superato il Covid.

Lei è una bellissima modella ed attrice, che si trova in Italia da moltissimi anni, stiamo parlando ovviamente di Alena Seredova.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, sulla sua vita privata, lasciando tutti senza parole.

Alena Seredova dichiarazione shock: “Non mi è mai successo nella vita”

Come tutti sappiamo, ovviamente in questo momento, in tutto il Mondo, bisogna vivere il periodo delle festività che stiamo affrontando in modo completamente diverso, rispetto a come eravamo abituati.

Si cerca di limitare i contatti con persone che non vivono nella nostra stessa famiglia, e stessa cosa vale ovviamente anche per i personaggi famosi.

In una recente intervista rilasciata alle pagine del giornale Chi, Alena Seredova ha infatti rilasciato una particolare dichiarazione, sulle festività.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Io sono di Praga, non è che devo limitarmi a scollinare un comune!….Per la prima volta in 42 anni, non farò il Natale con i miei genitori”.

Alena è anche un po’ arrabbiata, perché se volesse tornare al suo paese, dovrebbe fare ugualmente il periodo di quarantena, anche se ha avuto il Covid ed è tornata negativa.

Ovviamente, la tristezza sarà molta, ma trascorrerà le vacanze in compagnia dei figli e del suo compagno, Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la piccola Vivienne Charlotte.

Come succede in tutte le coppie che hanno figli, ma che non vivono più insieme il giorno di Natale, i bambini lo passeranno con il loro papà, ovvero Gigi Buffon.

Alena, ha terminato l’intervista, dichiarando che quando ha contratto il Covid, non ha avuto particolari sintomi, ma non sapendo come si sviluppi la malattia era ugualmente molto preoccupata.

E voi come trascorrerete questo Natale davvero molto particolare e sicuramente diverso dal solito, che ricorderemo per molto tempo?