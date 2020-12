Verona disconosce lo scrittore Roberto Saviano che non è più cittadina onorario della provincia veneta. C’entra il caso di Carola Rackete risalente al 2019.

La decisione del Consiglio comunale di Verona arriva proprio oggi, rendendo la Vigilia di Natale a Roberto Saviano decisamente amara. Lo scrittore si è visto ritirare la cittadinanza onoraria della città veneta, concessagli nel 2008. La decisione è arrivata dopo un anno di dibattito: a proporre di ritirare la cittadinanza onoraria allo scrittore fu il consigliere leghista Alberto Zelger. Il politico del Carroccio era rimasto particolarmente colpito – in negativo – dal sostegno dimostrato da Saviano verso Carola Rackete, l’attivista tedesca che nell’estate del 2019 condusse nelle acque territoriali italiane la nave Sea Watch 3 con il suo carico di migranti, soccorsi nei pressi delle coste libiche, violando le indicazioni ricevute. In realtà, la donna fu assolta ma per Zelger: “Sappiamo che la giustizia spesso non arriva”. A convincere i consiglieri di Verona a ritirare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano – ci sarebbero anche i numerosi attacchi rivolti dal giornalista verso l’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini: Saviano – che non ha mai fatto mistero del disprezzo che nutre verso la politica del segretario leghista – avrebbe per Zelger pronunciato “calunnie” ed espresso il suo sostegno verso azioni illegali: “Si è schierato a favore del sindaco di Riace che aveva falsificato dei documenti per favorire l’immigrazione illegale”. In realtà, anche in quel caso il sindaco venne assolto dalle accuse.

Non si è fatta attendere la risposta dello schieramento. Michele Bertucco afferma: “Si tratta di una rappresaglia verso uno scrittore che ha posizioni diverse da questa Maggioranza e che vive sotto scorta perchè minacciato dalla Camorra”. Anche lo schieramento Cinque Stelle ha protestato, opponendosi alla votazione.

Saviano a ha accolto la notizia con rammarico: “Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino. Nella giornata di ieri il Consiglio comunale della città di Verona – con i voti di Lega e Fratelli d’Italia – ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria che mi era stata conferita nel 2008″. E commenta: “Verona è molto meglio dei guitti che la rappresentano ora in Consiglio comunale: esiste una città che so essere aperta e plurale, contrariamente a come certe amministrazioni si sforzino di rappresentarla.Ed è drammatico che questa delibera arrivi mentre le altre attività del Consiglio – forse prioritarie – sembrano essere bloccate da giorni, e mentre Verona è l’ottavo comune italiano per numero di contagi”

Alla reazione di Saviano è seguita anche quella dei sindacati confederali che non sono affatto d’accordo con il responso pronunciato dal Consiglio di Verona: “E’ una decisione che ferisce profondamente i cittadini impegnati nella lotta alla criminalità organizzata“. Le organizzazioni sindacali ritengono “fuori luogo” l’accaduto in quanto a Verona sarebbero venute alla luce negli ultimi mesi attività della criminalità organizzata. Per concludere, i sindacati accusano i consiglieri veronesi di aver voluto mettere a tacere “ una figura scomoda per quella parte della politica che tende ancora a sottovalutare, addirittura negare la presenza mafiosa e criminale nella nostra città”, chiedendo azioni concrete per contrastare il crimine nel Veneto.