Meteo oggi giovedì 24 dicembre: vigilia di Natale tra sole piogge e gelo

Meteo oggi giovedì 24 dicembre: giornata della vigilia di Natale che si caratterizza per tempo incerto, ma anche crollo delle temperature

Bollettino meteo della vigilia di Natale non offre nessuna buona notizia. Infatti l’Italia appare divisa in due, con il Nord che soffre il calo delle temperature e qualche pioggia, mentre sul centro il cielo rimarrà grigio anche se non ci saranno particolari criticità da segnalare, tranne che in qualche regione. Al Sud soleggiate sparse, con piccole insidie in due regioni. Ma andiamo a vedere nello specifico quello che accadrà nelle prossime ore.

Al Nord la situazione resterà la peggiore tra tutto il territorio nazionale. Con piogge e cielo grigio che si trascinerà per tutta la giornata, con temperature in forte calo. La perturbazione marina che si abbatterà sulle nostre regioni tra Natale e Santo Stefano, mostra le sue prime avvisaglie. Neve non solo sui rilievi ma anche a bassa quota nelle ore serali. Piogge insistenti in Friuli Venezia Giulia, mari mossi e venti moderati. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 10° di Bolzano ai 13° di Genova.

Sulle regioni del Centro la situazione appare grigia, nel mezzo tra i peggioramenti del Nord e le soleggiate del sud. Non ci saranno particolari insidie, con il bollettino meteo che non darà nemmeno particolari gioie. Le notizie peggiori si verificheranno in Umbria e Toscana con le piogge soprattutto nella seconda parte della giornata che si trascineranno fino a sera, con l’abbassamento delle temperature che porterà la situazione ancora più difficile. Perturbazioni e rovesci anche sul Lazio e parte dell’Abruzzo. Le temperature, in diminuzione, varieranno nei valori massimi dai 10° di L’Aquila ed i 18° di Cagliari.

Sulle regioni del Sud giornata all’insegna della stabilità, con le situazioni peggiori che riguarderanno la Campania e Basilicata. Qui possibili piogge sin dalle prime ore della giornata, con peggioramento a partire dal pomeriggio. Soleggiate con qualche addensamento sul resto delle regioni. Venti moderati e mari poco mossi a completare il quadro della situazione, con i collegamenti con le isole minori non a rischio. Le temperature in calo ovunque, con i valori massimi che varieranno dai 10° di Potenza ed i 17° di Palermo.