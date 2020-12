Lapo Elkann, solidarietà per Natale: donati 450mila euro alle famiglie fragili

Lapo Elkann ha compiuto un gesto di solidarietà in questo Natale difficile per milioni di famiglie. Il suo pensiero alle persone in difficoltà

Il rampollo della famiglia Agnelli si è distinto in queste ore per un gesto di solidarietà non da poco. Nel periodo natalizio tanti personaggi famosi si rendono protagonisti di iniziative lodevoli a favore delle fasce bisognose, ed in questo contesto si inserisce la beneficenza fatta dall’imprenditore e manager di successo. La sua donazione di 450mila euro nei confronti delle famiglie deboli ed in difficoltà non solo italiane ma anche portoghesi ed israeliane non è passata sotto traccia, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il suo gesto è stato molto apprezzato anche sul web, nonostante ci siano follower che non pensano che queste iniziative vadano pubblicizzate. C’è infatti chi pensa che la solidarietà si fa e basta.

Per molti questo Natale sarà molto Triste. Sogno che l’Amore sia la Guida per TUTTI verso giorni migliori. Ho donato 450 mila € per acquistare beni di prima necessità in 🇮🇹, 🇵🇹 e 🇮🇱. Prendiamoci per Mano ✋ NESSUNO deve rimanere Indietro #èilnostrodovere. Auguri 🎄 #24dicembre pic.twitter.com/sJFvFgDYK6 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 24, 2020

Lapo Elkann nelle scorse settimane era apparso molto dispiaciuto e deluso per la morte del suo amico Diego Armando Maradona, con delle bellissime parole di stima ed affetto verso il Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre. La preoccupazione dell’esponente della famiglia Agnelli è anche quella dell’emergenza Coronavirus, e proprio in questo contesto si inserisce la sua iniziativa che si rivolge alle famiglie in crisi anche a causa di questa pandemia. “Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano. Con il mio gesto voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili”. Questo il messaggio su Twitter di Lapo che ha mostrato tutta la sua solidarietà in uno dei momenti più difficili per la storia mondiale contemporanea. Azione che ha trovato il consenso di tantissimi follower che si sono complimentati con lui per la cifra devoluta e per la sensibilità mostrata.