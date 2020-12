Morte Maradona, l’autopsia: lunga agonia e nessuna traccia di alcol e droga

Morte Maradona: arrivati i risultati dell’autopsia che portano alla luce dei dettagli che fanno luce sul decesso del campione argentino

Emergono particolari importanti dopo circa un mese dalla scomparsa del fuoriclasse argentino con l’esito dell’autopsia che comincia a fare chiarezza sui possibili motivi che hanno portato alla sua morte. Il giornale spagnolo AS infatti porta alla luce l’assenza di tracce di alcol e droga nel corpo del Pibe de Oro, mentre ci sarebbero invece quelle di psicofarmaci. Nello specifico il quotidiano parla di riscontro di sostanze contenute in antidepressivi antiepilettici ma anche di farmaci contro l’astinenza dall’alcol. Un fatto strano resta quello di assenza di tracce di farmaci utilizzati per la cura della cardiopatia. Alla luce di questo retroscena, che dovrà essere confermato dai medici, si escluderebbe quindi tra le cause della sua morte quelle legate all’uso di droghe o alcol. Ma dall’autopsia emergerebbero altri elementi che potrebbero essere importanti per fare chiarezza sulle cause precise che hanno portato al decesso del campione argentino.

Morte Maradona che potrebbe essere arrivata ad una verità. Secondo quanto afferma il quotidiano spagnolo AS, il campione non sarebbe morto subito dopo l’arrivo del malore, ma sarebbe invece rimasto in agonia in stanza per 6-8 ore. Poi l’edema polmonare avrebbe portato a quell’insufficienza cardiaca per lui fatale. Queste le notizie che avrebbero spinto verso l’apertura di un indagine per scoprire eventuali responsabilità di medici e soggetti che avrebbero dovuto prendersi cura della salute di Diego. Queste notizie hanno sconvolto non solo i tifosi dell’ex fuoriclasse ma anche i suoi familiari. La prima ad esprimere rabbia è stata la figlia Giannina che su Twitter ha usato parole non tenere contro chi in questi giorni ha parlato di droghe ed alcol tra le cause del decesso del padre. “Non sono un medico. Però quando io lo affermavo ero io quella fuori di testa” ha scritto in tono polemico Giannina.