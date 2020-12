Meteo oggi martedì 22 dicembre: non solo le piogge, un ondata gelida in arrivo

Meteo oggi martedì 22 dicembre: secondo giorno della settimana delle feste tra nuvole e soleggiate sparse, ma le criticità sono in arrivo

Bollettino meteo per il secondo giorno della settimana delle festività natalizie che non evidenzia particolari criticità per il paese, anche se le schiarite ed il tempo asciutto si registrerà solo in alcune regioni. Non mancheranno infatti le eccezioni e gli addensamenti nuvolosi che porteranno anche in alcuni casi piogge e cattivo tempo. Al Nord sarà soprattutto il Friuli Venezia Giulia a far registrare rovesci durante la giornata, ma anche Veneto e parte della Lombardia non godranno di particolari schiarite. Toscana ancora bagnata almeno in parte della mattinata, regioni meridionali che invece troveranno schiarite ma temperature in ribasso. Ma come sempre diamo uno sguardo a quello che ci attenderà nelle prossime 24 ore con gli aggiornamenti dalle regioni.

Bollettino meteo per il Nord che presenta instabilità diffusa, con il Friuli Venezia Giulia che resterà la regione maggiormente interessata da precipitazioni sparse che andranno avanti per gran parte della giornata. Ma ci saranno anche altre eccezioni, a partire dal Veneto e parte della Lombardia, che solo a tratti, e nella seconda parte della giornata, potranno godere di schiarite e tratti di bel tempo. Temperature in forte discesa con il termometro che si abbasserà soprattutto nelle ore serali, con nevicate sopra i 1400 metri sui rilievi alpini ed insidie dovute alle ghiacciate notturne che porteranno rischi nella circolazione veicolare. Venti moderati o deboli, mari poco mossi anche nel canale della Liguria. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 13° di Genova ed i 6° di Bolzano.

Sul Centro Italia schiarite diffuse nel corso della giornata, con il bollettino meteo che si presenta all’insegna della stabilità ma con temperature in ribasso. Ancora piogge e brutto tempo in Toscana, ma miglioramenti sensibili sul resto delle regioni, con cieli sereni soprattutto nel Lazio ed in Abruzzo, ma anche in Sardegna. Sull’isola la giornata sarà caratterizzata dai cieli sereni e bel tempo, con i venti moderati ed i mari calmi. Temperature come detto in calo, con ghiaccio e neve possibile sull’area appenninica. Nei valori massimi il termometro varierà dai 16° di Cagliari ed i 12° di L’Aquila.

Al Sud lo scenario resterà migliore rispetto al resto dell’Italia anche nelle prossime 24 ore, con il bollettino meteo che presenterà rarissime insidie. Giornata asciutta in Campania e Puglia, ma anche in Basilicata e Calabria. Niente pioggia nella giornata del martedì, ma attenzione alle gelate notturne con il meridione che non verrà risparmiato dall’ondata gelida che si presenterà a partire dalla giornata di domani su tutta Italia. Venti deboli o moderati, mari poco mossi. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori della Sicilia e della Campania. Temperature in diminuzione e comprese nei valori massimi dai 14° di Palermo e gli 11° di Potenza.