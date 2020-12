Juventus – Napoli, arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia: tutto ribaltato

Juventus – Napoli: arrivata poco fa la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che si è pronunciato sul ricorso degli azzurri. I dettagli

Arrivata la sentenza attesa su una gara mai giocata e che aveva assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra bianconera, con un punto di penalizzazione al club di De Laurentiis. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato di fatto quella che era stata la decisione della Corte di Appello della Figc, che aveva confermato la sconfitta a tavolino per il Napoli. La partita si dovrà giocare, dunque, anche se non si conosce ancora una data ufficiale. La decisione del Collegio è arrivato dopo un ora di udienza presso il Coni, dando ragione al club partenopeo che adesso si ritrova anche quel punto in classifica, conquistato sul campo, che aveva avuto come penalizzazione per non essersi presentato a Torino per giocare il match valevole per la seconda giornata di campionato in programma per il 4 ottobre scorso. Dopo due sentenze avverse – quella di primo grado e poi quella di appello – adesso è tutto rimesso al verdetto del campo. Come probabilmente è giusto che sia.

Juventus – Napoli si giocherà, dunque. Ma quale data potrebbe essere disponibile? Con il turno di campionato che si disputerà tra oggi e domani si chiuderà l’anno calcistico 2020. Appuntamento per la ripresa il 3 gennaio. Il calendario nell’anno che porterà agli Europei posticipati per emergenza Coronavirus è già fittissimo. La possibile data potrebbe essere quella del 13 gennaio, ma si dovrà ancora attendere adesso quando il match potrà essere calendarizzato. Intanto nell’udienza di stamattina sia la Figc che la Juventus avevano deciso di non costituirsi, lasciando qualche speranza di successo nella decisione al Napoli. Sensazioni che poi sono diventate concrete con l’arrivo della sentenza che ha rimescolato le carte e ha portato tutto sui binari della sportività e dei risultati attribuibili al campo.