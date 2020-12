Tragica morte per il mondo della moda, Joselyn Cano, aveva solo 29 anni, è morta per un operazione ai glutei, era la Kim Kardashian messicana

Joselyn Cano muore a 29 anni per operazione chirurgica, in moltissimi la ricordano come la Kim Kardashian messicana proprio per la sue forme e per il successo sui social, l’influencer aveva 13 milioni di followers, viveva in California a Newport Beach, in molti si ricordano di lei per il gossip che era uscito qualche anno fa, in cui la modella aveva dichiarato di passare le sue giornate a guardare le foto e i video di Cristiano Ronaldo, di cui era innamorata.

La modella messicana è morta per un intervento ai glutei, la sua volontà di assomigliare alla Kardashian l’ha portata a una tragica fine, la causa del decesso sarebbe stata proprio per una complicazione durante l’intervento di sollevamento dei glutei, per sottoporsi all’operazione chirurgica aveva organizzato un viaggio in Colombia, dove ha subito l’intervento che l’ha portata alla morte, il 7 di Dicembre, la prima a dare la notizia della sua tragica scomparsa è stata la sua amica e collega Lira Mercer, con un post su twitter, qui sotto:

Omg Joselyn Cano died in Colombia getting surgery 😳 that’s wild 😩 — Lira Mercer (@Lira_Galore_) December 16, 2020

Dalle ultime notizie si evince che la ragazza sarebbe morta per colpa del grasso che è stato accidentalmente iniettato in vena entrando nel flusso sanguino e quindi formando dei coaguli che l’hanno portata al decesso, ovviamente quando è emersa la voce della sua morte tutti suoi fan hanno iniziato a bombardare i social di tributi alla modella scomparsa, mostrando la loro incredulità per la sua morte improvvisa.

Joselyn Cano, morta tragicamente, i funerali in diretta su YouTube

I funerali della giovane ragazza, morta per un intervento di chirurgia plastica, si sono tenuti online su YouTube, moltissimi hanno cercato di mettersi in contatto con la famiglia di Joselyn per capire se la notizia fosse vera o no, ma senza avere nessuna risposta, per questo motivo molti fan della modella hanno pensato che fosse una fake news non essendo arrivata una comunicazione ufficiale. Ma il 16 dicembre è stato appurato che la triste notizia della sua morte fosse reale, infatti si è tenuta una commemorazione funebre in diretta su YouTube, così che tutti i suoi followers potessero darle l’ultimo saluto.

Nel video si vedono i parenti che nella disperazione del momento danno l’ultimo saluto alla figlia e si vede la scritta “Jocelyn Kano è nata mercoledì 14 marzo 1990 ed è entrata nella vita eterna il 7 dicembre 2020” sarebbe ufficiale quindi la data della morte della giovane ragazza.