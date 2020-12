Paolo Rossi, la moglie a Live-Non è la D’Urso: “Ecco perché sono venuta in studio”

Paolo Rossi ci ha lasciato il 10 dicembre scorso. La moglie Federica Cappelletti ha spiegato dalla D’Urso il perché della sua presenza in tv

Una morte che ha sconvolto il mondo sportivo e non. Dopo quella di Diego Armando Maradona, questo 2020 ha portato via anche il grande campione del Mundial 1982. Una scomparsa che ha fatto commuovere tutti gli appassionati dello sport maggiore del nostro paese. Un idolo della folla che ha fatto sognare gli italiani in quello storico mondiale spagnolo che diventò un trionfo per il calcio italiano. Momenti difficili per i figli e la famiglia del campione, che ha lasciato un grandissimo ricordo non solo nelle persone che lo conoscevano ma anche nelle persone comuni. La seconda moglie del campione, Federica Cappelletti, è stata presente ieri sera nel live serale di Barbara D’Urso, spiegano a tutti i telespettatori il motivo della sua presenza in televisione dopo pochi giorni dalla scomparsa del marito. Una scelta che qualcuno avrebbe criticato, affermando che la donna si stesse mettendo troppo in mostra dopo la morte dell’ex campione.

Paolo Rossi è stato un campione amatissimo. Il 2020 ha fatto registrare anche la sua morte dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Forte lo sgomento degli ex compagni di squadra non solo della nazionale ma anche delle squadre di club. La seconda moglie, Federica Cappelletti, ha vissuto insieme a lui gli ultimi momenti, ed ha voluto raccontare la sua tristezza per gli eventi. Lo ha fatto anche da Barbara D’Urso, al suo live della domenica sera. Appena entrata in studio nel salotto di Barbara D’Urso ha voluto chiarire subito il motivo della sua presenza. Affermando che per lei è stato molto difficile prendere questa decisione e presentarsi in televisione senza il marito. Ma lo ha fatto per “chiudere un cerchio nella sua vita”. Era giusto ritornare in questo studio dopo averlo fatto in passato insieme al marito, ha dichiarato la Cappelletti con una grande emozione.