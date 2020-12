Vediamo insieme quale immagine è stata pubblicata di Miriam Leone che ha lasciato tutti senza parole per la sua bellezza e sensualità.

Lei è una attrice bellissima, ed anche molto brava, stiamo parlando di Miriam Leone, che oltre ad avere un profilo social su Instagram, ha anche una fanpage a lei dedicata molto attiva.

Vediamo insieme che cosa hanno pubblicato di recente, lasciando tutti senza parole.

Miriam Leone blocca il web per la fotografia senza veli: i follower “Una visione!”

Lei è bravissima e bellissima, ma molto riservata sulla sua vita privata, e su quello che le succede, stiamo parlando di Miriam Leone.

LEGGI ANCHE —> PAOLA DI BENEDETTO IN INTIMO STUZZICA I FOLLOWER: “OGNI TANTO LO FACCIO ANCHE IO”

Questa estate si era vociferato, che il suo compagno le avesse chiesto di sposarla, ma lei non ha mai confermato, anzi aveva dichiarato che l’anello e la relativa richiesta non era mai arrivata.

Come sappiamo, in questo momento particolare, poi tutti i film che dovevano uscire al cinema, sono stati posticipati, e per questo non abbiamo potuto ammirare Miriam nelle vesti della super sensuale Eva Kant, di Diabolik.

Erano iniziate a girare alcune immagini del set ad inizio anno, ma poi si è bloccato tutto a causa della pandemia.

LEGGI ANCHE —-> MATILDE BRANDI PRONTA A LASCIARE IL COMPAGNO: LE PAROLE DELLA SOUBRETTE

Ma torniamo al suo profilo social di instagram, o meglio a quello della sua fanpage, che è davvero molto attivo.

Recentemente, infatti, hanno pubblicato una fotografia molto sensuale di Miriam Leone, che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere, Miriam Leone, seduta sul letto, sembra senza veli, ed è tutta rannicchiata, ma l’immagine, essendo leggermente appannata, non permette di vedere i dettagli, e forse, il gioco del vedo e non vedo, rende ancora tutto più sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Leone Instagram Fanpage (@miriamleonee)

L’immagine, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto un enorme quantitativo di commenti e segni d’apprezzamenti di ogni genere.

E voi cosa ne pensate di questa particolare, ma davvero molto bella fotografia che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone, che si chiama MiriamLeonee?