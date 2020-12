Vediamo meglio insieme le particolari immagini che ha pubblicato Anna Tatangelo sul suo profilo che hanno lasciato senza parole.

Lei è una bravissima cantante, e molto sensuale, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che ha da poco terminato la sua esperienza lavorativa in televisione con All Together Now.

Ma vediamo meglio insieme le immagini che ha pubblicato in queste ultime ore su Instagram che hanno lasciato tutti senza parole.

Anna Tatangelo senza veli su Ig: i follower “Che spettacolo esagerato!”

Come tutti sappiamo, la sua relazione è terminata con il cantante Gigi D’Alessio, dopo molti anno che erano insieme, ed anno avuto anche un figlio, Andrea.

LEGGI ANCHE —-> MATILDE BRANDI PRONTA A LASCIARE IL COMPAGNO: LE PAROLE DELLA SOUBRETTE

Ma, dopo la fine ufficiale della loro relazione, Anna Tatangelo, sembra che abbia deciso di intraprendere un cambio nella sua vita, ha infatti deciso di tagliare i capelli e di cambiare anche colore, passando ad un biondo, rispetto ad un castano scuro.

Si mostra, in tutte le fotografie molto decisa, e come sappiamo ha concluso da poco anche la sua vincente partecipazione al programma condotto da Michelle Hunziker, ovvero All together Now.

Il programma è stato davvero una enorme scoperta che ha permesso anche di far conoscere lati diversi di Anna come persona, e non solamente come cantante.

LEGGI ANCHE —-> PAOLA DI BENEDETTO IN INTIMO STUZZICA I FOLLOWER: “OGNI TANTO LO FACCIO ANCHE IO”

Ma torniamo alle fotografie che ha pubblicato nelle ultime ore, dove si mostra praticamente senza veli.

Le immagini sono in bianco e nero, e sono una più sensuale dell’altra, nella prima Anna è rannicchiata e si copre il suo décolleté con le mani, e gli indumenti indossati sono veramente pochi.

Nelle altre è seduta su una sorta di panca, ma non si vede mai nulla direttamente è tutto seminascosto, e questo rende le immagini davvero accattivanti e super sensuali

A fare una sorta di scudo, c’è una tenda in primo piano, e sullo sfondo si intravede un grande divano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Nella didascalia accanto alle fotografie ha scritto le seguenti parole:

“Non sono veramente nuda. Non indosso semplicemente vestiti”

L’immagine, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo è stata super commentata ed apprezzata da tutti.

E voi cosa ne pensate di queste particolari immagini che ha pubblicato Anna Tatangelo che hanno tolto il respiro a moltissimi utenti del web?